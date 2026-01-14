Descendió con Deportes Iquique y ahora es cuestionado en Argentina por su condición física: “Cómo lo permiten”

El nombre de Enzo Hoyos destacó en el fútbol chileno por sus campañas en Deportes Iquique. El trasandino fue determinante en los Dragones Celestes, pero el descenso en 2025 terminó con su etapa en el norte del país.

Con el retorno a la Primera B, el jugador de 25 años decidió buscar nuevos horizontes. Tras disputar 51 partidos y anotar seis goles, decidió aceptar la propuesta de Ferro para luchar en el ascenso pero de Argentina. Bajo las órdenes del experimentado Sergio Rondina, el jugador busca encontrarse con su mejor versión.

Hoyos llega a préstamo a Ferro por una temporada. El tema es que las fiestas de final de año le pasaron la cuenta al formado en Chacarita Juniors. Lo que fue uno de los temas viralizados en redes sociales donde se le acusó de estar con sobrepeso.

La imagen de la discordia: Enzo Hoyos (Con la 29) fue criticado por los hinchas por su peso

La polémica con Enzo Hoyos

Todo comenzó con las postales de la pretemporada de Ferro. En los trabajos físicos, aparece Enzo Hoyos y para el ojo de los hinchas asoma con unos kilos de más. “Cómo lo dejan jugar”, “Quién es ese lechón” y “Si peso menos de 100 kilos puedo probarme en el club”, fueron partes de las ofensas para el jugador.

Incluso se generó una fake news donde se incrementaba aún más el peso de Hoyos. Lo que fue tema comentado en X donde varios cayeron y crucificaron al cuadro trasandino. Sin embargo, esto fue desmentido por los propios usuarios de la plataforma.

Por lo que ahora Hoyos sigue en la pretemporada y en la búsqueda de lograr el batacazo en la liga trasandina y así volver a reencontrarse con su prime. El mismo que lo hizo destacar en Iquique y le permitió jugar Copa Libertadores y Sudamericana.