¡Día decisivo! Este jueves saltará a la cancha la selección chilena por una nueva jornada del Mundial de la Kings League. ‘La Roja’ enfrentará a uno de los grandes favoritos del torneo por semifinales de la cita planetaria, la selección de España.

Encuentro histórico para el combinado nacional, que ha sido la gran sorpresa del certamen y que este miércoles 14 de enero dio el gran batacazo al eliminar al conjunto de Alemania por un marcador de 8-5.

La tarea no será sencilla, eso sí. Esto porque al frente estará una de las potencias del certamen y país fundador de este llamativo deporte, la cual estará encabezada por el streamer hispano DjMaRiio y que en cuartos de final le propinó una contundente derrota a Estados Unidos por 9-3.

Mira EN VIVO las semifinales de la Kings League

Los partidos de semifinales podrás verlos en vivo y completamente GRATIS a través de los canales oficiales de la Kings League en YouTube y Twitch o a continuación:

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. España?

Chile enfrenta a España este jueves 15 de enero desde las 18:00 horas de nuestro país por la semifinal 1 del Mundial de la Kings League 2026.

La segunda semifinal, en tanto, será animada por México y Brasil, duelo que comenzará a partir de las 19:00 horas de Chile.

Los vencedores de ambos duelos se enfrentarán en la gran final del Mundial de la Kings League, a jugarse el próximo sábado 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo.

(Foto: Kings League)

La nómina de Chile para el Mundial de la Kings League

Mathias Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

Coach: Ignacio González.

Capitanes: Arturo Vidal y ‘Shelao’.