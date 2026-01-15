Es tendencia:
México vs. Brasil: Dónde y a qué hora ver en vivo por TV y online la semi del Mundial de la Kings League

Mientras La Roja buscará dar el batacazo ante España, México y Brasil animan la segunda llave de semifinales del Mundial de la Kings League.

Por Franco Abatte

La verdeamarela buscará hacer valer la localía ante el combinado de México.
México y Brasil animan un verdadero partidazo este jueves en el Mundial de la Kings League. Ambos combinados son los protagonistas de la segunda semifinal del certamen planetario.

Partido imperdible y que definirá al segundo finalista del Mundial, mientras que el primero saldrá de la llave que una hora antes comenzarán a definir Chile y España.

El combinado azteca llega con la ilusión intacta tras una sólida campaña que lo ha posicionado como uno de los equipos más competitivos del torneo, eliminando a Francia en cuartos (8-4) y mostrando orden, eficacia y carácter en los momentos clave.

Chile vs. España: Dónde y a qué hora ver en vivo por TV y online la semifinal de la Kings League

Al frente estará Brasil, potencia natural y uno de los países más influyentes de este llamativo deporte, que ha desplegado un juego ofensivo y vistoso a lo largo del campeonato, y que busca la gran final en casa tras eliminar en cuartos de final a Italia por un contundente 15-5. Conoce todos los detalles de este encuentro, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs. Brasil por semifinales?

México enfrenta a Brasil este jueves 15 de enero, a partir de las 19:00 horas de Chile, por las semifinales del Mundial de la Kings League 2026.

La primera semifinal, en tanto, será protagonizada por Chile y España, duelo que comenzará desde las 18:00 horas de nuestro país.

Publicidad

¿Dónde ver México vs. Brasil por el Mundial de la Kings League?

El partido entre México y Brasil por las semifinales del Mundial de la Kings League irá en vivo por la plataforma online 13GO. Además, se podrá seguir en vivo, completamente GRATIS y online a través de los canales oficiales de la Kings League en YouTube y Twitch.

Asimismo, el encuentro estará disponible por TV de pago en la señal de ESPN 3 y online mediante Disney+, en su plan Premium.

Publicidad

ESPN 3
VTR: 153 (SD) – 842 (HD)
DIRECTV: 626 (SD) – 1626 (HD)
ENTEL: 216 (HD)
CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)
GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)
MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)
TU VES: 108 (HD) – 512 (HD)
ZAPPING: 92 (HD)

Así está el cuadro de semifinales del Mundial de la Kings League

