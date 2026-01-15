Día decisivo en el Mundial de la Kings League. Este jueves 15 de enero continúa la acción del certamen planetario con la ronda de semifinales, instancias que definirán a los dos países que lucharán por el título en esta edición 2026.

Uno de esos duelos lo protagoniza Chile, la gran revelación del campeonato y que enfrentará a España, combinado favorito al título y que llega invicta a esta instancia tras sólidas presentaciones en las rondas anteriores.

Partido clave para ambas selecciones y que puede marcar un hecho histórico para La Roja, ya que el combinado nacional podría jugar por primera vez la final del Mundial de la Kings League, justamente en su debut en este certamen. En ese contexto, te contamos qué ocurre si Chile gana, empata o pierde este jueves frente a los españoles.

Qué pasa si Chile gana vs. España

Si Chile derrota a España este jueves, La Roja clasificará directamente a la gran final del Mundial de la Kings League 2026, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal (México vs. Brasil), con la opción concreta de luchar por el campeonato mundial en su primera participación el próximo domingo 17 de enero.

Qué pasa si Chile empata vs. España

En la Kings League no existen los empates. En caso de que Chile y España igualen tras los 40 minutos reglamentarios, el encuentro se definirá mediante una tanda de penales Shootout, en formato 1 vs. 1 frente al portero, tal como establece el reglamento del torneo.

Allí se determinará al ganador que avanzará a la final y al perdedor de la competencia.

Qué pasa si Chile pierde vs. España

Si Chile cae ante España, La Roja quedará eliminada del certamen debido a que nos encontramos en fase de eliminación directa. En este escenario, el combinado nacional no podrá pelear por el título y cerraría en semifinales una campaña igualmente histórica en el Mundial de la Kings League.

Ya sea en tiempo reglamentario o Shootout, un triunfo de Chile lo clasifica a la final del Mundial de la Kings League.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. España?

Chile enfrenta a España este jueves 15 de enero desde las 18:00 horas de nuestro país por las semifinales del Mundial de la Kings League 2026.

La segunda semifinal, en tanto, será animada por México y Brasil, duelo que comenzará a partir de las 19:00 horas de Chile.

