Partido imperdible en el Mundial de la Kings League. Este jueves salta a la cancha la selección chilena para enfrentar a uno de los grandes favoritos del torneo por la ronda de semifinales de la cita planetaria.

Se trata de un encuentro histórico para el combinado nacional que ha sido la gran sorpresa del certamen y que este miércoles volvió a dar el golpe al eliminar a Alemania, firmando el mayor batacazo del torneo tras imponerse por un marcador de 8-5 ante los bávaros.

Al frente estará una de las potencias del certamen y país fundador de este llamativo deporte, España, selección encabezada por el streamer hispano DjMaRiio, que en cuartos de final le propinó una contundente derrota a Estados Unidos por 9-3. Conoce todos los detalles de este encuentro, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. España?

Chile enfrenta a España este jueves 15 de enero desde las 18:00 horas de nuestro país por las semifinales d el Mundial de la Kings League 2026.

La segunda semifinal, en tanto, será animada por México y Brasil, duelo que comenzará a partir de las 19:00 horas de Chile.

¿Dónde ver a Chile por las semifinales del Mundial de la Kings League?

El encuentro entre la selección de Chile y su símil de España por las semifinales del Mundial de la Kings League irá en vivo a través de Canal 13 y en su plataforma online 13GO. Además, va en vivo y ONLINE por los canales de las Kings League a través de la app Youtube y Twitch.

Eso no es todo; también podrás verlo por TV paga a través de la señal de ESPN 3 y de forma ONLINE a través de la plataforma Disney+ en su plan Premium.

Canal 13

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) – 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) – 1152 (HD)

ENTEL: 67 (HD)

CLARO: 56 (SD) – 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) – 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) – 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

ZAPPING: 22 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 626 (SD) – 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) – 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Así está el cuadro de semifinales del Mundial de la Kings League

(Foto: Kings League)

La gran final del Mundial de la Kings League 2026 se jugará este domingo 17 de enero desde el Allianz Parque de Sao Paulo.