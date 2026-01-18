Mostraron una camiseta, pero jugaron con otra: El extraño caso de Deportes Limache

Bastante curiosidad generó en redes sociales la indumentaria utilizada este sábado por Deportes Limache en su duelo frente a Everton de Viña del Mar por la ‘Noche Oro y Cielo’, donde los ‘tomateros‘ derrotaron por 2-0 al conjunto viñamarino en el Estadio Sausalito.

Y es que el marcador pasó a segundo plano en las últimas horas, debido a que el cuadro limachino enfrentó a los ruleteros luciendo una camiseta blanca de la marca Onefit, situación que rápidamente llamó la atención de los hinchas y fanáticos del fútbol nacional. Esto, porque este año el club había presentado oficialmente su nueva camiseta, esta vez de la marca Claus-7 , la que, por ejemplo, los había acompañado durante la temporada 2025.

El inesperado cambio no pasó inadvertido. En redes sociales, la situación generó de inmediato preguntas, especulaciones y hasta burlas entre los usuarios que quedaron desconcertados con esta situación.

Hasta ahora, desde Deportes Limache no ha existido un comunicado oficial que aclare lo sucedido, lo que solo ha contribuido a aumentar el debate entre los fanáticos y, obviamente, hasta comparar los dos tipos de camisetas presentadas este año.

Así, Limache vuelve a quedar en el centro de la conversación, esta vez no por lo futbolístico, sino por una situación llamativa fuera de la cancha que dejó más dudas que certezas respecto a su indumentaria para la temporada.

Estas son las camisetas presentadas por Deportes Limache en redes sociales, de la marca Claus-7.

La camiseta Claus 7 de Limache presentada en rr.ss. (Foto: Deportes Limache.)

Estas son las camisetas utilizadas por Deportes Limache ante Everton, de la marca Onefit.