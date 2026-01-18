Es tendencia:
Deportes Limache

¡Se supo todo! La razón que obligó a Limache a jugar con camiseta de otra marca vs. Everton

Finalmente, una solución de emergencia habría sido la razón de que Deportes Limache jugara con otra marca ante Everton de Viña del Mar.

Por Franco Abatte

A pesar de ser auspiciados por Claus 7, Limache enfrentó a Everton con indumentaria AiFit.
A pesar de ser auspiciados por Claus 7, Limache enfrentó a Everton con indumentaria AiFit.

Una de esas curiosidades que suele regalar el fútbol chileno se vivió este sábado durante la realización de la tradicional ‘Noche Oro y Cielo’, instancia en la que Everton de Viña del Mar recibió la visita de Deportes Limache en el estadio Sausalito.

El conjunto “tomatero” llamó la atención durante el fin de semana, pero no precisamente por lo futbolístico -donde se impuso por un claro 2-0 ante los ruleteros-, sino por un detalle que no pasó inadvertido en redes sociales. Durante el amistoso, el cuadro limachino saltó a la cancha utilizando una indumentaria que no correspondía a su marca deportiva oficial, lo que generó múltiples comentarios y dudas entre hinchas y seguidores.

Un mundialista Sub 20, una joya de U de Chile y otro ex O’Higgins: Limache oficializa tres fichajes de lujo

Si bien hasta ahora no existe un comunicado oficial por parte del club para aclarar la situación, fuentes internas del ‘tomate mecánico’ le señalaron en exclusiva a RedGol los motivos detrás de este llamativo episodio. Según explicaron, la marca Claus 7, sponsor técnico de la institución, no logró cumplir con los plazos de entrega de la indumentaria para el inicio de los entrenamientos y la pretemporada, obligando a la dirigencia a buscar una solución de emergencia para no alterar la planificación deportiva.

Ante la falta de tiempo para diseñar y confeccionar una camiseta alternativa, en Limache optaron por utilizar indumentaria ya existente de otro club que compartiera colores similares. De esta manera apareció en escena la marca chilena Aifit (exOneFit), la misma que viste a Newell’s Old Boys de Argentina, lo que permitió que el equipo pudiera presentarse sin inconvenientes en el compromiso amistoso disputado en la ciudad viñamarina.

La camiseta usada vs. Everton (izquierda) y la ‘oficial’ (derecha) utilizada por Limache en redes sociales. (Foto: Deportes Limache)

Por ahora, se desconoce qué ocurrirá finalmente con el sponsor técnico de cara al inicio oficial de la temporada. Eso sí, el club continúa publicando en sus redes sociales imágenes del duelo con Everton con AiFit, por lo que increíblemente nos podemos encontrar en su cuenta una mixtura entre los modelos AiFit y Claus 7.

Mientras tanto, el episodio dejó una postal poco habitual en el fútbol nacional y una camiseta “de emergencia” que, sin duda, más de algún coleccionista buscará sumar a su vitrina en el futuro.

