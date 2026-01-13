La Serie Río de la Plata 2026 sufrió ajustes de última hora en su calendario, lo que permitió la incorporación de Everton de Viña del Mar, como el cuarto equipo chileno, además de sumar un nuevo partido para Deportes Concepción tras la baja de Nacional.

Precisamente, será el cuadro Rulerero el encargado de abrir la participación nacional, enfrentando a Independiente de Avellaneda, elenco que ya debutó en el torneo con un triunfo 2-1 sobre Alianza Lima, bajo la conducción de Gustavo Quinteros.

¿Dónde ver EN VIVO Everton vs. Independiente? Horario y canal

Everton dirá presente en la Serie Río de la Plata y s e enfrentará a Independiente del Valle este martes 13 de enero, desde las 21:00 hrs , en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

El partido del conjunto Ruletero en la Serie Río de la Plata 2026 será transmitido de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+ , que también transmitirá los encuentros tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Everton dirá presente en el torneo Uruguayo.

Programación de los equipos chilenos en la Serie Río de la Plata

Este tradicional campeonato de verano se disputará entre el 10 y el 23 de enero en Montevideo, Uruguay, y será transmitido en vivo y vía streaming a través de la plataforma Disney+. Conoce los horarios de los partidos, a continuación:

