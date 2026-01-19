Pronósticos Real Madrid vs Mónaco: el Bernabéu, Mbappé y las claves en la Champions League

RedGol te trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Real Madrid vs Mónaco, en la séptima fecha de la Champions League.

Este martes 20 de enero, a las 17:00 horas (hora de Chile), Real Madrid será local ante Mónaco en el Santiago Bernabéu, por la séptima fecha de la UEFA Champions League. Tras la salida de Xabi Alonso, el conjunto madrileño sufrió una decepcionante eliminación en la Copa del Rey, aunque logró recomponerse al imponerse por 2-0 al Levante en LaLiga con goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio. Ahora, el equipo blanco buscará un triunfo para dejar prácticamente asegurada su clasificación a la siguiente fase del certamen europeo.

El cuadro francés se encuentra en la zona de acceso a los dieciseisavos, pero atraviesa un momento delicado, con cuatro derrotas consecutivas en la Ligue 1, una racha negativa que intentará no trasladar al plano continental.

Antes de que inicie el duelo, nuestro experto te trae tres pronósticos destacados para que consideres antes de realizar tus apuestas en la Champions League.

Pronósticos para apostar en Real Madrid vs Mónaco

Resultado final: Real Madrid + Total de goles: Menos de 4.5 1.90 Tarjetas de Real Madrid: Más de 1.5 1.90 Tiros de esquina: Menos de 10.5 1.90

Real Madrid, el favorito en el Bernabéu

A pesar de los resultados negativas que derivaron en la salida de Xabi Alonso, Real Madrid ha conseguida la mayor cantidad de puntos jugando en su estadio: ganó 13 de los 15 duelos que disputó esta temporada en el Santiago Bernabéu. En 10 de sus 13 victorias, hubo menos de cinco goles.

Mónaco cayó en tres de sus anteriores seis salidas de casa. En dos de las tres caídas, el marcador acabó con cuatro tantos o menos.

Resultado final: Real Madrid + Total de goles: Menos de 4.5 – 1.90 en bet365

Las tarjetas del Real en la Champions

En cuatro de sus seis partidos en la Champions League, el elenco merengue recibió dos o más tarjetas. Además, cinco de los seis rivales de los franceses, recibieron al menos dos cartulinas.

Tarjetas de Real Madrid: Más de 1.5 – 1.90 en bet365

Bajo promedio de córners de ambos equipos

En cuatro de las seis actuaciones de los españoles en esta competencia, las estadísticas señalaron menos de 11 córners. La estadística fue más marcada para Mónaco, ya que en sus seis compromisos hubo 10 saques de esquina o menos.

Tiros de esquina: Menos de 10.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Real Madrid vs Mónaco

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Real Madrid vs Mónaco: últimos partidos