Colo Colo se alista en Uruguay para no pasar vergüenzas como en la temporada pasada y se pone a punto con una serie de amistosos para su gran desafío en 2026: la Liga de Primera.

Los albos se quedaron sin competencia internacional tras quedar en el octavo lugar de la tabla de posiciones, por lo que ponen toda su fuerza en el torneo local.

Colo Colo ya tiene fecha para su estreno, porque la ANFP dio a conocer la programación de las primeras siete jornadas, con una gran noticia positiva para el Cacique.

Colo Colo evita jugar con Limache en su “cancha infernal”

Colo Colo debutará ante Deportes Limache en la Liga de Primera, el mismo equipo al que no le pudo ganar en los cuatro partidos (dos por el torneo nacional y dos por la Copa Chile) que jugaron en 2025.

Los tomateros se hicieron fuertes ante el cuadro popular jugando en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, donde se aprovecharon de la cancha sintética y lo derrotaron por 1-0 y 4-1.

Limache deja atrás esa gran ventaja y cambia de estadio para jugar contra el elenco albo, porque será local en el Elías Figueroa de Valparaíso, recinto que cuenta con una cancha de pasto natural.

Deportes Limache jugará contra Colo Colo el sábado 31 de enero desde las 12:00 horas en Valparaíso, en el segundo partido de la Liga de Primera 2026.