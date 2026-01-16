¡Es oficial! Colo Colo vuelve a hacer noticia en el mercado de fichajes del fútbol chileno tras un inicio lento y esta tarde fue el turno de presentar al cuarto refuerzo para el año que recién comienza: el delantero argentino Maximiliano Romero.

El atacante trasandino de 27 años era una de las alternativas que se manejaban en el Estadio Monumental para reforzar el frente de ataque para acompañar a Javier Correa, una zona que el cuerpo técnico consideraba prioritaria para el nuevo desafío tras la salida del criticado Salomón Rodríguez.

Tras alcanzar un acuerdo con su club de origen, Argentinos Juniors, el Cacique no tardó en confirmar el arribo del nuevo goleador, quien llegó el día de ayer a Montevideo y se sumará de inmediato a la pretemporada alba.

ver también Colo Colo vs. Alianza Lima: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Serie Río de La Plata

La noticia es celebrada por Fernando Ortiz, quien ahora podrá disputar la Serie Río de La Plata con cuatro caras nuevas en el plantel.

Maximiliano Romero nuevo refuerzo de Colo Colo

A través de su cuenta de Instagram, Colo Colo oficializó la llegada de Maximiliano Romero como su cuarto fichaje para la temporada 2026.

“¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐋 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎́𝐍! ⚪⚫” , señaló en primer lugar la cuenta oficial del club en la plataforma de Meta, junto a una imagen del nuevo delantero albo. Además, añadió: “El delantero argentino Maximiliano Romero ya es Cacique y se convierte en nuestro cuarto refuerzo para la temporada 2026 🤟🏻”.

Publicidad

Publicidad

Romero, si bien pertenece a Argentinos Juniors, durante el segundo semestre de la temporada anterior estuvo a préstamo en O’Higgins de Rancagua; ahí registró una no despreciable cantidad de 7 goles y 2 asistencias en 13 partidos disputados.