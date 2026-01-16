La serie de conflictos que se producen al interior del directorio de Blanco y Negro es pan de cada día. Este viernes se supo de un nuevo quiebre en la sociedad anónima que administra a Colo Colo.

Los albos han sufrido para reforzarse de cara a la temporada 2026, debido al escaso presupuesto con el que cuenta ByN para fichar jugadores y hubo un quiebre por la última incorporación.

El 9 escogido para pelear el puesto con Javier Correa es el argentino Maximiliano Romero, quien arribó a Montevideo este jueves para sumarse al plantel del Cacique, pese a que no ha sido anunciado como refuerzo de Colo Colo.

El quiebre en Colo Colo por “culpa” de Maximiliano Romero

La llegada anticipada de Maxi Romero a Uruguay, pese a que el directorio de Blanco y Negro no ha ratificado su contratación, generó la furia del Bloque Vial-Ruiz Tagle en Colo Colo.

El reportero de radio ADN Cristian Alvarado, quien se encuentra en la capital charrúa, contó la incomodidad que se produjo en la mesa de ByN al enterarse del arribo del delantero a Montevideo.

“No gustó y no cayó bien en el otro bloque el arribo anticipado de Maximiliano Romero. Se enojaron porque dicen que se enteraron por la prensa que será refuerzo de Colo Colo y que ya está en Montevideo”, dijo el comunicador.

Maximiliano Romero llegará a Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Entienden que existe una formalidad, un protocolo, que se tiene que votar por el arribo de cualquier jugador y luego de eso será anunciado. Ayer llegó y no lo fue a buscar nadie de Colo Colo, no tenía que ver con la delegación. No cayó bien dentro del directorio”, agregó Alvarado.

Pese al enojo, Maximiliano Romero sí será jugador de Colo Colo y la tarde de este viernes va a ser oficializado.

