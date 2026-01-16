Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

El nuevo conflicto en Colo Colo que golpea a su último fichaje: “No cayó bien…”

El directorio de Blanco y Negro una vez más se quebró y se produjo un conflicto por el último refuerzo albo.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Nuevo conflicto en Colo Colo.
© FOCOUY/PHOTOSPORTNuevo conflicto en Colo Colo.

La serie de conflictos que se producen al interior del directorio de Blanco y Negro es pan de cada día. Este viernes se supo de un nuevo quiebre en la sociedad anónima que administra a Colo Colo.

Los albos han sufrido para reforzarse de cara a la temporada 2026, debido al escaso presupuesto con el que cuenta ByN para fichar jugadores y hubo un quiebre por la última incorporación.

El 9 escogido para pelear el puesto con Javier Correa es el argentino Maximiliano Romero, quien arribó a Montevideo este jueves para sumarse al plantel del Cacique, pese a que no ha sido anunciado como refuerzo de Colo Colo.

Nicolás Peric aclara la polémica con Lucas Cepeda y la salida de Colo Colo: “Si no lo dijo…”

ver también

Nicolás Peric aclara la polémica con Lucas Cepeda y la salida de Colo Colo: “Si no lo dijo…”

El quiebre en Colo Colo por “culpa” de Maximiliano Romero

La llegada anticipada de Maxi Romero a Uruguay, pese a que el directorio de Blanco y Negro no ha ratificado su contratación, generó la furia del Bloque Vial-Ruiz Tagle en Colo Colo.

El reportero de radio ADN Cristian Alvarado, quien se encuentra en la capital charrúa, contó la incomodidad que se produjo en la mesa de ByN al enterarse del arribo del delantero a Montevideo.

No gustó y no cayó bien en el otro bloque el arribo anticipado de Maximiliano Romero. Se enojaron porque dicen que se enteraron por la prensa que será refuerzo de Colo Colo y que ya está en Montevideo”, dijo el comunicador.

Publicidad
Maximiliano Romero llegará a Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Maximiliano Romero llegará a Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Entienden que existe una formalidad, un protocolo, que se tiene que votar por el arribo de cualquier jugador y luego de eso será anunciado. Ayer llegó y no lo fue a buscar nadie de Colo Colo, no tenía que ver con la delegación. No cayó bien dentro del directorio”, agregó Alvarado.

Pese al enojo, Maximiliano Romero sí será jugador de Colo Colo y la tarde de este viernes va a ser oficializado.

Publicidad
Manuel de Tezanos llena de elogios a cuestionado fichaje de Colo Colo: “Me gustó”

ver también

Manuel de Tezanos llena de elogios a cuestionado fichaje de Colo Colo: “Me gustó”

Lee también
Era uno de los favoritos de Meneghini y ahorá lo hará tener pesadillas
Colo Colo

Era uno de los favoritos de Meneghini y ahorá lo hará tener pesadillas

"Es un jugador...": Colo Colo le prende velas a su próximo 9
Colo Colo

"Es un jugador...": Colo Colo le prende velas a su próximo 9

“Fue mi decisión”: La frase de Romero en su llegada a Colo Colo
Colo Colo

“Fue mi decisión”: La frase de Romero en su llegada a Colo Colo

Denuncia a Clark por estafa: "Impresentable que siga a cargo en la U"
U de Chile

Denuncia a Clark por estafa: "Impresentable que siga a cargo en la U"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo