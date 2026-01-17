Colo Colo logró asegurar su última prioridad en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Cacique anunció la llegada de Maximiliano Romero, su nuevo centrodelantero, el que llega con trabajo inmediato.

El ahora ex atacante de O’Higgins se sumó a la pretemporada del Eterno Campeón en Uruguay y ahora prepara su debut. Uno que, más allá de los amistosos, tiene asegurado y presiona a Javier Correa.

El actual 9 del Cacique sigue sin convencer y con un finiquito que no convence a los hinchas. Para colmo, no podrá ser opción en el inicio de la Liga de Primera, donde se verán las caras con una de las revelaciones del 2025.

Maximiliano Romero afina la puntería para debutar como titular en Colo Colo en el torneo

En Colo Colo ya tiene a sus dos centrodelanteros para la temporada 2026. El arribo de Maximiliano Romero le da un respiro al Cacique, que se prepara con todo para el estreno en la Liga de Primera.

Maximiliano Romero tendrá acción de inmediato en la Liga de Primera con Colo Colo. Foto: Photosport.

Contra Deportes Limache el próximo 31 de enero desde lasa 12:00 horas en Valparaíso, el Eterno Campeón tendrá el primer de sus desafíos oficiales. Y para dicho duelo, el nuevo artillero albo tiene su lugar asegurado.

Esto, ya que Javier Correa no podrá jugar por Colo Colo en esa jornada. Esto, ya que en el último partido del 2025 contra Audax Italiano, recibió una tarjeta amarilla que lo condenó.

Con ocho amonestaciones, el argentino se perderá la primera fecha de la Liga de Primera. Sin Marcos Bolados (lesionado) y las salidas de Salomón Rodríguez y Alexander Oroz, no hay otro 9 que pueda tomar ese lugar más que Maximiliano Romero.

Esta será una prueba de fuego para un jugar que viene a cubrir un lugar al que no le encontraron la vuelta en el 2025. Ninguno de los otros centrodelanteros rindió como se esperaba, lo que terminó en que Javier Correa jugara gran parte del año a pesar de no destacar.

Maximiliano Romero por ahora sólo se enfoca en su debut con Colo Colo en la Serie Río de La Plata. Luego de su gira por Uruguay, el Cacique regresará al país para enfocarse en el estreno de la Liga de Primera, donde ruega que su nuevo goleador demuestre por qué lo fueron a buscar.

¿Cuáles fueron los números de Maximiliano Romero en 2025?

Maximiliano Romero se transformó en flamante refuerzo de Colo Colo luego de disputar un total de 16 partidos oficiales en el 2025, donde estuvo lesionado toda la primera rueda. En ellos aportó con 7 goles y 2 asistencias en los 1.032 minutos que estuvo en la cancha.