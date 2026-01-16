Colo Colo por fin tiene a su centrodelantero en este mercado de fichajes. Tras una larga espera los albos oficializaron el arribo de Maximiliano Romero, quien se transformó en el cuarto refuerzo del equipo de cara al 2026.

El directorio de Blanco y Negro aprobó el arribo del atacante de manera unánime, esto luego que Fernando Ortiz decidiera por él en vez de Damián Pizarro, el otro candidato para el puesto en este mercado.

Perteneciente a Argentinos Juniors, Romero llega al Cacique a préstamo por un año con opción de compra. En la segunda mitad del pasado 2025 estuvo por el mismo medio en O’Higgins, donde dejó números más que destacables en el medio chileno.

Los tremendos números con que Maximiliano Romero llegó a Colo Colo

En el pasado semestre el atacante de 27 años tuvo un paso muy prolífico en O’Higgins, donde en 13 partidos por la Liga de Primera anotó siete goles y dio dos asistencias en 993 minutos de acción. Ese aporte en ofensiva fue clave para que los rancagüinos clasifiquen a la Copa Libertadores.

Maximiliano Romero llega a Colo Colo tras un gran semestre a nivel personal en O’Higgins. | Foto: Photosport.

Por lo mismo, se espera que sea una buena competencia para Javier Correa en delantera. Es más, si Fernando Ortiz así lo prefiere, podríamos ver a ambos jugadores en delantera, una opción que a más de alguno de le debe entusiasmar.

Con el arribo de Romero ahora resta ver si la dirigencia de Blanco y Negro cumple el deseo de Ortiz de traer un nuevo arquero que compita con Fernando de Paul, quien por ahora solo tiene al canterano Eduardo Villanueva apurándolo en la banca.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

El próximo compromiso de Colo Colo en la Serie Río de La Plata será ante Alianza Lima este domingo 18 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Parque Viera de Montev