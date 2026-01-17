El mercado de fichajes continúa en movimiento y con ellos los equipos nacionales comienzan a reforzarse, donde se reveló la posibilidad de que la figura de Audax Italiano, Esteban Matus, llegue a Universidad de Chile.

Los itálicos retiraron la demandan que presentaron ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP contra los azules por el fallido fichaje de Matus la temporada pasada. La maniobra falló luego de que no se concretó la salida de Matías Sepúlveda al Vitoria de Brasil.

Esta acción del equipo de La Florida despertó la posibilidad de que ahora el jugador de 23 años si se sume a los azules como un nuevo refuerzo para esta temporada, considerando que Sepúlveda, a quien Matus sonaba para reemplazar, dejó el equipo esta temporada para fichar por Lanús de Argentina.

¿Esteban Matus a la U?

Según revela el periodista deportivo Coke Hevia, el jugador no llegará a los azules esta temporada. “Desde la U me dicen que lo de Matus no es cierto”, publicó a través de su cuenta de X (Ex Twitter).

El jugador podría salir de la escuadra itálica esta temporada. / Photosport

ver también ¡Duro golpe para Paqui Meneghini! La U sufre una sensible baja para su estreno ante Racing

Por otra parte, La Tercera revela que la acción de los itálicos tiene relación a que están interesados en fichar a Pedro Garrido, tercer arquero de la escuadra universitaria, además de otro jugador que tienen en su radar, y que desde el CDA pusieron como condición bajar la demanda para empezar a negociar.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, el medio revela que esto también reactivó la negociación de Matus a la U para ser el reemplazante de Sepúlveda.

El 2026 de la U

El club anunció las salidas de Sebastián Rodríguez, Lucas Di Yorio, Matías Sepúlveda, Ignacio Tapia y Leandro Fernández.

Por lo que la escuadra, que ahora dirige Francisco Meneghini, reveló a Octavio Rivero, Lucas Romero y Eduardo Vargas, como los primeros fichajes de la temporada. Mientras que Juan Martín Lucero suena como otra figura que se vestirá de azul esta temporada.

Publicidad