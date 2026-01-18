Colo Colo ya se estrenó este 2026 con triunfo por penales ante Olimpia de Paraguay, en los amistosos de la Serie Río de La Plata con Claudio Aquino entre los titulares de Fernando Ortiz. Este domingo el Cacique vuelve a la cancha contra Alianza Lima, también en Montevideo.

En la previa del partido, el ex delantero de los albos y la selección chilena, Patricio Yáñez, tuvo palabras de alerta y exigencia para el mediocampista argentino que llegó a Colo Colo el año pasado como refuerzo.

“El año pasado tuvo sólo pasajes, el mejor refuerzo para este año es que este chico, Claudio Aquino, recupere el rendimiento que tuvo en Argentina. Ese sería un tremendo refuerzo para Colo Colo”, dijo Yáñez en Radio Agricultura.

ver también Factor anímico: la razón de Claudio Aquino para renunciar a la 10 de Colo Colo

El peor de Colo Colo el año pasado: se ve molesto

Sobre la misma, el otrora delantero y hoy comentarista manifestó tajante que “el año pasado Aquino estuvo bajísimo, y qué decir el segundo semestre: Fue el peor de Colo Colo“.

Pato Yáñez abordó las exigencias y presente de Aquino en Colo Colo.

Incluso, respecto a la participación del volante en el reciente duelo contra Olimpia, Pato Yáñez sentenció que “en el primer tiempo miraba, era como un espectador y se le ve molesto, no sé en verdad“.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Aquino llegó a inicios del año pasado proveniente de Vélez Sarsfield, con contrato por dos años hasta diciembre del presente 2026.

ver también Caamaño y dura crítica a Colo Colo por Vidal, Pavez y Aquino: “No da, con todo respeto”

En lo que respecta a Colo Colo, el Cacique sumó como refuerzos a Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.