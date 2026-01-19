Es tendencia:
Colo Colo

Destrozan al jugador que sigue decepcionando en Colo Colo: “No logra conectarse con…”

La derrota del cuadro albo ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata genera comentarios negativos en el Cacique.

Por Carlos Silva Rojas

Claudio Aquino tuvo otro partido bajo en Colo Colo.
Colo Colo se alista para la temporada 2026 jugando amistosos en Uruguay en la Serie Río de La Plata, certamen en el que sumó su primer revés del año ante Alianza Lima.

Los albos siguen probando fórmulas en la pretemporada que realizan en Montevideo y cayeron por 3-2 ante el elenco peruano, generando dudas en el equipo que viene un de un mal año.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, una vez más intentó con un esquema de tres defensores, algo que no tiene muy trabajado el equipo y se notó por los problemas en la zaga que presentó.

Patricio Yáñez critica el rendimiento de Claudio Aquino en Colo Colo

El nivel de Colo Colo en sus primeros partidos preocupa, así lo dejó en claro el ex delantero de los albos Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura puso énfasis en un jugador en especial.

El Pato cargó con el volante ofensivo argentino Claudio Aquino, que una vez más mostró un opaco rendimiento y no pudo ser un factor a favor del equipo chileno.

Claudio Aquino jugando ante Alianza. Foto: FocoUy/Photosport

No logra conectarse con el resto, con las necesidades que tiene el equipo. Él tiene técnica de sobra, pero hasta el momento, y de la pretemporada estamos hablando, es la continuidad de lo que fue el segundo semestre de 2025, que fue bastante negativo para él“, dijo el Pato.

Colo Colo volverá a la cancha este miércoles 21 de enero, cuando desde las 21:00 horas se mida ante Peñarol en el estadio Centenario de Montevideo.

