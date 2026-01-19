La primera derrota del 2026 sumó Colo Colo este domingo, porque cayó por 3-2 ante Alianza Lima en un entretenido partido válido por la Serie Río de La Plata.

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, volvió a formar a su equipo con una línea de tres defensores, algo a lo que no está habituado el elenco colocolino y aprovechó la tienda que dirige Pablo Guede.

Tras el partido habló el DT de Colo Colo y fue consultado sobre si el plantel está cerrado tras el arribo de cuatro fichajes, ante lo cual dijo que tiene una conversación pendiente con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Fernando Ortiz quiere más fichajes para Colo Colo

El Tano Ortiz fue sincero en señalar que todavía pueden generarse movimientos si el libro de pases está abierto, en clara alusión a una posible salida de Lucas Cepeda, quien es seguido desde el fútbol extranjero.

“Cuando el libro de pases está abierto siempre se pueden ir o llegar jugadores. Si se va Lucas Cepeda es algo que hablaremos con el presidente“, explicó.

“El plantel no está cerrado. Cuando uno cree que está cerrado puede irse un jugador y te cambia todo. Puede haber sorpresas. Siempre lo dije, no voy a cerrar el plantel hasta que se cierre el libro de pases”, agregó.

Por último, Fernando Ortiz habló de un puesto en específico, ya que se refirió a la opción de traer un arquero que le pelee el puesto a Fernando de Paul.

“Me voy a sentar de nuevo con Aníbal para ver el tema de los refuerzos. A mí me gusta tener competencia y estar en un equipo grande Colo Colo es necesario eso”, cerró.

