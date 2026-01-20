Este jueves 22 de enero será una jornada clave para Colo Colo y la conformación de su plantel para la temporada 2026. Ese día, se vivirá la reunión de directorio en Blanco y Negro, que puede aprobar o rechazar la venta de Lucas Cepeda hacia Elche.

La instancia servirá, además, para tomar medidas en caso de dar visto bueno a la partida del porteño hacia el fútbol español. En ese ámbito, el medio partidario DaleAlbo reveló que el Cacique irá por un “eterno deseo” en el mercado de fichajes.

El eterno “deseo” de Colo Colo para suplir a Cepeda

“Cada vez que el Popular busca reforzar su ataque, aparece el nombre de Bruno Barticciotto, jugador que pertenece a Talleres de Córdoba y es hijo de uno de los máximos ídolos del club, razón por la cual suele ser vinculado al plantel”, indica la publicación.

En esa línea, el medio partidario de Colo Colo advierte que “su opción genera una evaluación positiva en sectores de la directiva de Blanco y Negro, donde consideran que podría aportar manera importante al equipo”. Aunque hay un pero que echa por tierra tal deseo.

Es que DaleAlbo advierte que hay dos factores que hacen imposible la llegada de Barticciotto al Cacique. “Primero, el técnico de Talleres, Carlos Tévez, cuenta totalmente con el delantero de 24 años. Segundo, los casi US$3 millones que pedirá el club cordobés para venderlo”, apuntan.

Los números de Barticciotto en 2025

Pese a que estuvo muy cerca de llegar a Colo Colo el año anterior, el delantero fue cedido a préstamo al Santos Laguna de México, donde disputó 22 encuentros y 1.362 minutos, donde registró ocho goles y una asistencia. Además, recibió tres tarjetas amarillas y una roja.

¿Cuándo juega el Cacique?

El último cotejo que disputará Colo Colo en la Serie Río de La Plata será este miércoles 21 de enero, cuando visite a Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo, a partir de las 21:00 horas.