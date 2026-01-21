Jean Meneses es uno de los grandes refuerzos que arribó al fútbol chileno en este mercado. Sin necesidad de adaptación, de inmediato anotó un golazo para Limache ante Coquimbo.

El Tomate Mecánico como subcampeón de la Copa Chile, se metió en la Supercopa y enfrentó en la semifinal a los Piratas, quienes fueron los monarcas de la Liga de Primera. Si bien fueron los coquimbanos quienes se llevaron el triunfo, Meneses dejó su huella.

El golazo de Meneses

Coquimbo Unido y Deportes Limache se midieron en el Estadio Sausalito, mismo recinto donde el día anterior Universidad Católica había vencido a Huachipato por 4-2. De esta manera, los dirigidos por Daniel Garnero se habían convertido en los primeros finalistas de la Supercopa.

ver también Debut goleador de Pratto: Coquimbo vence a Limache y se cita con Católica para la final de la Supercopa 2026

En un partido entretenido, el Tomate Mecánico abrió la cuenta a través de Jean Meneses. Luego de partir en 2018 a León de México, defender también a Toluca y Vasco da Gama de Brasil, el ex seleccionado nacional hizo su regreso a Chile en este mercado.

A los 20 minutos de partido en Sausalito, Meneses capturó un balón tras ser manoteado por Diego Sánchez. El extremo controló y desde fuera del área, sacó un zurdazo infernal que infló las redes del arco custodiado por el Mono. Pese a que reclamaron un offside que molestó la visión de Sánchez, nada sancionó el juez Mathias Riquelme.

Pese al golazo de Jean Meneses, Coquimbo Unido logró remontar y se impuso por 3-2 gracias a las anotaciones de Francisco Salinas, Guido Vadalá y Lucas Pratto, otro que regresó a Chile en este mercado. Daniel “Popín” Castro convirtió el otro gol limachino.

Publicidad

Publicidad

Los Piratas jugarán la final de la Supercopa de Chile este domingo 25 de enero a las 19:00 horas, donde se medirán a Universidad Católica en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Ya el 30 de enero, regresará la Liga de Primera con la disputa de la primera fecha.