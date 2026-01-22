Joaquín Montecinos llegó como refuerzo a Deportes Limache y apunta a ser titular indiscutido para Víctor Rivero, quien lo incluyó en la formación para la semifinal de la Supercopa. Coquimbo Unido eliminó al Tomate Mecánico con un 3-2.

Pero las sensaciones no fueron totalmente negativas en el cuadro limachino. “Tener autocrítica de los errores muy graves, sobre todo disputando una final. Levantar la cabeza, queda el torneo y mucho camino por delante”, apuntó Montecinos.

No lo aludió directamente, pero seguro se refería al craso yerro que cometió el portero Matías Bórquez, quien se dejó presionar por Guido Vadalá para el 2-2 parcial. “Estamos en unb proceso de adaptarnos a los nuevos compañeros. Hay que ser positivo”, aseguró el extremo derecho, quien en 2025 militó en O’Higgins.

Aunque salió de los celestes con polémica. “Debemos trabajar en los errores, pero también hicimos cosas muy buenas”, expuso Montecinos, quien encontró una visión similar en uno de los referentes que tiene el plantel que fue subcampeón en la Copa Chile: César Pinares.

El zurdo volante ofensivo también sacó la voz para analizar esta caída frente al Barbón en el estadio Sausalito. “Más de la mitad de los que jugaron todos llegaron este año”, manifestó Pinares sobre la reestructuración de Deportes Limache para afrontar la campaña 2026.

César Pinares es un bastión en el vestuario de Deportes Limache. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

César Pinares se suma a Montecinos y le da fuerza a Deportes Limache

César Pinares fue titular, al igual que Montecinos en Deportes Limache, aunque a falta de 15 minutos le dejó su puesto a César Fuentes. Una más de las incorporaciones que hizo el Tomate Mecánico para reconfirmar su cupo en la máxima categoría.

“Algunos llevan trs semanas, otros dos, otros un mes. Fue bastante positivo, queda el sabor amargo porque fuimos protagonistas del partido. Nada que hacer, son detalles que debemos saber corregir para no sufrir este año en el torneo”, expuso Pinares.

Por lo pronto, el cuadro limachino debe preparar el estreno en la Liga de Primera 2026: será frente a Colo Colo en condición de local. Aquel duelo se disputará el 31 de enero a las 12 horas.

Revisa el compacto del triunfo de Coquimbo Unido vs. Deportes Limache