En una de las vedettes del torneo se ha transformado Daniel “Popín” Castro. El delantero figura de Deportes Limache la rompió en 2025 y despertó el interés de Colo Colo, así como del fútbol argentino.

Por eso, en el tomatero apuntan todo a mantener a su carta de gol, donde arman un plantel de lujo. Nombres como Jean Meneses, Joaquín Montecinos y Gonzalo Sosa lo acompañarán este 2026 si sigue en el club.

Y el sábado pasado, desde la región de Valparaíso avisaron otra importante novedad. Capitán del equipo y uno de los emblemas de la temporada 2025, otra importante figura estampó la firma.

Limache asegura importante figura para el 2026

Deportes Limache anunció la renovación de César Pinares para esta temporada. El capitán cervecero tuvo una gran campaña el año pasado y seguirá liderando el mediocampo con un plantel de lujo en esta temporada.

Pinares sigue vistiendo de rojo /Photosport

“César Pinares renueva su compromiso con Deportes Limache y vestirá nuestra camiseta esta temporada 2026″, avisó con bombos y platillos el equipo de Deportes Limache.

El bicampeón con U Católica y también ex jugador de Colo Colo tuvo un gran año en los tomateros. Con tres goles y misma cantidad de asistencias, el zurdo brilló con activa participación en 21 partidos.

Con ese panorama, el equipo de Víctor Rivero sigue preparando el debut en la Supercopa 2026, donde enfrentará al campeón Coquimbo Unido en una de las semifinales. En la otra se medirán Huachipato y U Católica.