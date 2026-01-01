Deportes Limache es otro equipo que sigue dando que hablar en materia de mercado de fichajes del fútbol chileno. Con miras a la Supercopa 2026, el tomatero de arma con tiempo y ya avisó novedes.

Si arribos como Joaquín Montecinos y Jean Meneses sacudieron la ofensiva cervecera, también hubo dolorosas partidas en ataque. Mientras Daniel Castro suena en Colo Colo, su partner ya dijo adiós.

Se trata de Facundo Pons, goleador argentino que llegó de emergencia iniciado el segundo semestre. El artillero arribó tras la repentina lesión de Nelson Da Silva y pese a su gran campaña, no seguirá vistiendo de rojo en 2026.

El triste adiós del goleador de Limache

Facundo Pons dejó un mensaje de despedida en pleno año nuevo con el club Deportes Limache. Su tremenda campaña con goles no bastó para renovar contrato y ya no va más como tomatero.

Pons en uno de sus tantos goles en el club /Photosport

“Defendí esta camiseta con orgullo y siempre dejé todo en la cancha. Me llevo recuerdos, aprendizajes y personas que van a quedar para siempre. Gracias por todo Limache y ojalá nos volvamos a encontrar”, expresó.

Siguiendo con su mensaje en redes sociales, el argentino confesó que “me toca cerrar una etapa muy especial. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, empleados del club y a la hinchada por el cariño desde el primer día”.

Pons anotó nueve goles en el equipo, siendo el más recordado el de la final de Copa Chile ante Huachipato. Su nombre ya ha rondado en otros elencos del fútbol chileno, por lo que podría seguir en nuestro país.