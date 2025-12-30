Mientras Deportes Concepción se ganó el apodo de “lilácticos”, en Limache no quieren ser menos con su “Limanchester” para el 2026. Los tomateros también han dado que hablar en el mercado de pases y siguen sumando.

Tras confirmar a Joaquín Montecinos y Gonzalo Sosa en ofensiva, ahora también está listo el retorno de Jean Meneses al fútbol chileno. Pero las llegadas no cesan ahí, ya que en el arco hay novedades.

Tras la partida de Nicolás Peranic a San Luis de Quillota, en el elenco de Víctor Rivero se movieron rápido para dar con otro portero. Es ahí donde un “histórico” del fútbol nacional ya estampó la firma.

Limache suma arquero que marcó historia en Chile

Claudio González se convirtió en el nuevo meta de Deportes Limache. El portero es conocido por romper el récord de ser el primer jugador en tener acción en las cinco divisiones del fútbol chileno, registro que batió ante Colo Colo el 2018.

En aquella ocasión, el “Halcón” defendía a Unión La Calera, donde completó su canasta perfecta por el fútbol chileno tras pasar por la Primera B, Segunda División, Tercera A y Tercera B.

El portero viene ahora de defender el arco de Everton, donde sumó escasos minutos relegado a la banca por el gran nivel de Ignacio González. Con 35 años, González llega a poner la experiencia al equipo tomatero.

Deportes Limache volverá antes a los entrenamientos de pretemporada según avisó el DT Víctor Rivero. “Era importante adelantar el inicio porque tenemos una competencia muy importante el 19 (enero), que es la Supercopa”, dijo.