El jugador chileno Jean Meneses pasa por un tenso momento en Vasco da Gama, donde suma una enorme cantidad de partido sin jugar ni ser citado. Debido a esto, se reveló que el extremo busca nuevos horizontes con el fin de sumar minutos, donde ya habría decidido el club en el que militará el 2026.

Meneses suma 50 partidos sin jugar en el Gigante da Colina, entrando a la cancha por última vez en abril donde ingresó en los últimos minutos de juego. Ante esto, se reveló que hay dos clubes chilenos en busca de repatriarlo.

El club en el que jugará Jean Meneses

Según reveló el periodista deportivo Renzo Luvecce, Jean Meneses estaba en el radar de Palestino y Deportes Limache, donde tomó la decisión de fichar por el Tomáte Mecánico.

“Se decidió por el ofrecimiento de Limache debido a temas familiares, a pesar de que tiene la oferta de Palestino en la mesa y aquello lo adelanté el pasado sábado 27 de diciembre”.

Añadiendo que el jugador de 32 años llega libre y firmará un contrato por una temporada. “Le gustó el proyecto que encabeza el director técnico Víctor Rivero que incluso lo dirigió en el ascenso de San Luis de Quillota en el torneo 2014-2015 donde fueron campeones de la Primera B y lograron el ascenso”.

La carrera de Jean Meneses

El jugador inició su carrera profesional en San Luis de Quillota el 2010, para luego pasar por Deportes Concepción donde estuvo hasta el 2018. Tras esto, Meneses dio el salto internacional y firmó por el Club León de la Liga Mexicana.

El 2022 Meneses pasó por Toluca dejando el club el 2024 para sumarse a Vasco da Gama del Brasileirao.