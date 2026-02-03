Resurgió de las cenizas. Luego de varios meses sin siquiera sumar minutos en Vasco Da Gama, el delantero chileno Jean Meneses se lució en la victoria con la que Deportes Limache extendió su paternidad ante Colo Colo, además anotó dos goles.

Un renacer futbolístico que vuelve a poner a “Takeshi” en la órbita de nuestro balompié. Si sumamos su desempeño en la Supercopa ante Coquimbo Unido, el futbolista de 32 años, ya acumula tres goles y dos asistencias con la camiseta “cervecera”.

Lo que mostró en cancha Meneses nos hace recordar que Colo Colo rechazó su vuelta al fútbol chileno, en medio de la operación que derivó en la salida del uruguayo Alan Saldivia hasta Vasco, por considerar que “dada su escasa participación” en Brasil, no era jugador para el club. Por favor.

La confesión de Jean Meneses tras ser figura ante Colo Colo

Para seguir golpeándole en el suelo a los albos, fue el propio delantero que semanas antes del estreno en Liga de Primera con Limache, dejó en claro que si bien ya tiene equipo para el 2026, le hizo un guiño a los “grandes” de nuestro fútbol para 2027.

Cuando el matutino le preguntó a Meneses si “¿jugaría en grande de Chile?”, respondió enfático que “lo tengo pendiente, es uno de mis desafíos personales“, para luego hacer un análisis de cómo se ve nuestra competencia desde el exterior.

“Se juega muy poco. En México, yo jugaba tres partidos en la semana y en Chile solo uno. Eso te limita mucho para mejorar. Además, si no es un equipo grande, van tres mil personas a los estadios, eso es muy poco”, criticó el atacante en la publicación.

¿Cuándo juega Limache?

Por la segunda jornada en Liga de Primera, el cuadro “tomatino” visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, el domingo 8 de febrero desde las 18:00 horas.

Así está en la Tabla de Posiciones

