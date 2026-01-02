El Real Betis de Manuel Pellegrini parte el 2026 con un desafío de marca mayor: el equipo del ingeniero visita a Real Madrid este domingo por la fecha 18 de la Liga de España, en el estadio Santigo Bernabéu.

Y si bien el registro del chileno en el Bernabéu no es lo que se diría malo, Pellegrini sí tiene una gran misión… volver a conseguir una victoria del Betis en la cancha del Madrid tras varios años. Los últimos triunfos en la casa blanca datan de las temporadas 2017-18 y 2018-19, con Quique Setién (ex Barcelona) en la banca.

Así las cosas, en Sevilla el diario Estadio Deportivo aconseja a Pellegrini tomar algunos ejemplos de Quique Setién para domar al Real Madrid como visita.

“Quique Setién señala a Pellegrini el camino para romper su sequía en el Santiago Bernabéu como técnico del Betis”, destaca el medio español, agregando que “las dos últimas victorias en el Santiago Bernabéu del Betis, con sólo siete en 71 visitas, se remontan a la etapa del santanderino, mientras que el chileno lo ha rozado en varias ocasiones sin conseguirlo y busca la primera el domingo”.

Los números de Pellegrini y Real Betis contra Real Madrid

Cabe recordar que el último encuentro entre Real Betis y Real Madrid fue triunfo por 2-1 para los de Pellegrini, pero en casa de los Sevillanos.

Quique Setién, el último DT en ganar con el Real Betis en casa del Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Antes Pellegrini cosechó cuatro derrotas y cinco empates en 10 partidos totales con Betis ante Real Madrid.

Como visita con el Betis, Manuel Pellegrini registra como visita tres empates sin goles (0-0) y las derrotas por 2-1 y 2-0 .

“Antes de la derrota el curso anterior, el Betis de Pellegrini había logrado mantener a raya a los madridistas, con un ciclo de cuatro empates a cero en sus cinco últimas visitas, si bien al chileno se le ha resistido hasta ahora los tres puntos en el Santiago Bernabéu, lo que buscará el próximo domingo tras haber despedido 2025 con un triunfo autoritario ante el Getafe”, sentenció Estadio Deportivo.

Publicidad