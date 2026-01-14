Es tendencia:
¡Van por el ascenso! Club de Primera B ficha a joya uruguaya que jugó en Corinthians

Los Pumas van por la hazaña esta temporada y, para conseguirlo, ficharon a una joven figura uruguaya con pasos en Brasil.

Por Andrea Petersen

El equipo logró inesperado fichaje esta temporada.
© Getty ImagesEl equipo logró inesperado fichaje esta temporada.

Deportes Antofagasta tuvo una compleja temporada, donde quedó fuera de la Liguilla y, con ello, las opciones de subir a la máxima liga del fútbol chileno. Ante esto, el cuadro disputará este 2026 en la Primera B y seguirá buscando el ascenso. Con ello en mente, los Pumas cerraron un importante fichaje para este año: La de una joven promesa uruguaya.

Según reveló el comunicador Moi Aracena a través de sus redes sociales, los Pumas ya tienen a su nuevo delantero tras la salida de Tobías Figueroa y se trata del joven jugador Franco Delgado. “Llegó el 9. El Uruguayo de 20 años será nuevo Refuerzo de Club Antofagasta”.

La carrera de Franco Delgado

El jugador de 20 años comenzó su carrera en Danibio de la liga uruguaya, para luego pasar a Corinthias de Brasil en 2024. En 2025 regresó a Uruguay donde fichó por Cerro Largo, quedando libre tras finalizar el campeonato.

Los Pumas se refuerzan este 2026

Deportes Antofagasta jugará una nueva temporada en el ascenso de Primera B y, para lograr la hazaña, el cuadro nortino comenzó a preparar el plantel y ya anunció a sus primeros refuerzos.

Entre los jugador que llegaron esta temporada se encuentran el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay, quienes ya fueron anunciados por el equipo.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.

