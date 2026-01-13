Deportes Antofagasta tuvo una compleja temporada, donde quedó fuera de la Liguilla, por lo que la próxima temporada deberá seguir disputando la Primera B y buscando el ascenso. Y con eso en mente, Los Pumas, tendrían todo listo para sumar a un jugador de Universidad de Chile.

El periodista Matías Larraín reveló a través de sus redes que Bastián Tapia está cerca de sumarse a los Pumas este 2026.

“Deportes Antofagasta alcanzó un principio de acuerdo por la cesión de Bastián Tapia. El formado en la Universidad de Chile se sumaría en las próximas sesiones a las órdenes de Marcoleta, mientras se completen los últimos documentos”.

La carrera de Bastián Tapia

El defensa de 23 años comenzó su carrera en la cantera de Universidad de Chile, pasando a préstamo por Deportes Iquique, Audax Italiano y Cobreloa, con quienes logró el ascenso a Primera División el 2023.

Tras el término de su cesión, el jugador regresó a los azules. Sin embargo, no tiene espacio en el plantel que dirige Francisco Meneghini, por lo que sumará una nueva cesión.

El jugador saldrá a préstamo a la Deportes Antofagasta. /PHOTOSPORT

Los Pumas se refuerzan

Antofagasta luchará una nueva temporada por el ascenso en Primera B y, para ello, el cuadro nortino comenzó a preparar el plantel y ya anunció a sus primeros refuerzos entre ellos el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.