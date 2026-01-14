Universidad de Chile apuesta todo a que llegue Juan Martín Lucero, pero por si las moscas, ya tienen un plan B. En caso de que no se concrete el arribo del argentino, cuentan con dos opciones en delantera.

El Romántico Viajero si bien aseguró el arribo de Eduardo Vargas y Octavio Rivero, no se cansa y busca a un tercer atacante en el mercado. El favorito es Lucero, de recordado pasado en Colo Colo, aunque las negociaciones se han extendido más de lo esperado.

El plan B de U. de Chile

Juan Martín Lucero se ha transformado en la gran obsesión de Universidad de Chile, lo que ha despertado polémica. El argentino cuenta con un controvertido paso por los Albos, el cual terminó de la peor forma posible, con demandas de por medio por el no pago de su pase. Una verdadera teleserie brasileña.

La U tiene todo avanzado con Lucero, pero este ha demorado más de lo esperado su salida de Fortaleza. Por esta razón, en el Romántico Viajero ya tienen un plan B. Hay dos delanteros que podrían ser opción en caso de que no haya final feliz con el ex Colo Colo.

“Yo tengo la información de que (Gonzalo) Mastriani y (Maximiliano) Romero están en la lista, están. Lucero tiene otra categoría, pero si tuviese que quedarse con Mastriani o Romero es parte de. No puede tirar la casa por la ventana por un jugador de 34 años”, indicó el periodista Coke Hevia a Bolavip.

Mastriani es un jugador uruguayo de 32 años y que estuvo a préstamo en 2025 en Botafogo, procedente desde Athletico Paranaense. Romero por su parte, ya fue dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini en O’Higgins. El atacante de 27 años ahora regresó a Argentinos Juniors, dueño de su pase.

De esta manera, Universidad de Chile espera el desenlace de la teleserie Juan Martín Lucero. En los Azules son optimistas en que esta tenga un buen final, pero si no es así, ya tienen en carpeta a Gonzalo Mastriani y Maximiliano Romero para no quedar sin pan, ni pedazo.