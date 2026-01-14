Universidad de Chile tiene nuevas camisetas para afrontar lo que será este año 2026 que recién está comenzando. De la mano de Adidas los azules esperan tomarse varias revanchas en esta temporada, sobre todo tras un 2025 que dejó un sabor algo agridulce en los hinchas.

Para este año la empresa germana se la jugó con dos diseños bastante rupturistas. Mientras la local respeta el clásico azul con notarios detalles rojos, la de visitante es blanca con una notable presencia del azul y rojo.

Además, esta segunda indumentaria saca la “U” en la zona derecha del pecho para poner el escudo de los azules, algo que hace años no se ve en las camisetas del combinado universitario.

ver también Polémica total: U. de Chile registra fuerte alza en los abonos para la temporada 2026

La explicación de Adidas a la nueva camiseta de Universidad de Chile

En el sitio web de la marca deportiva alemana se detalla lo que es esta nueva camiseta de la U, donde aseguran que “inspirada en las vibrantes banderas que agitan los hinchas en cada partido, esta camiseta encarna el espíritu del escudo ‘Chuncho’”.

Esta es la nueva camiseta visitante de Universidad de Chile para el 2026. | Foto: Adidas.

“El escudo del club tejido y el gráfico personalizado añaden un toque de autenticidad, lo que la convierte en una prenda imprescindible para cualquier hincha de verdad”, agregan.

Publicidad

Publicidad

Además, en Adidas declaran que “diseñada con un corte entallado, esta camiseta ofrece una silueta estilizada que complementa tus movimientos en la cancha. El cuello acanalado añade un toque clásico, mientras que el tejido de secado rápido te ayuda a mantenerte cómodo durante todo el partido”.

ver también Johnny Herrera furia por fichajes “de Colo Colo” en U de Chile: “Rivero me hizo goles, pero hace siete años”

El coste de esta nueva camiseta de Universidad de Chile es de 69.990 pesos chilenos en el sitio web oficial de Adidas