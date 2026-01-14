Universidad de Chile trabaja en materia de refuerzos, donde Francisco Meneghini tiene un claro objetivo. El técnico argentino desea la llegada de Matías Lugo para este 2026.

El Romántico Viajero trabaja en la pretemporada, pero también con un ojo en el mercado. Ya cuentan con tres incorporaciones confirmadas: Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero, pero apuntan por más. Es ahí donde el DT tiene a un favorito.

Meneghini espera por Lugo

Una de las falencias que tuvo Universidad de Chile en el 2025, fue no tener una alternativa de nivel a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz en el mediocampo. Ni Gonzalo Montes ni Sebastián Rodríguez lograron ser una opción real a los campeones de la Copa Sudamericana.

Si bien en este mercado arribó Lucas Romero, quien viene con el cartel de ser seleccionado paraguayo y que se juega su opción de ir a la próxima Copa del Mundo de 2026, no parece ser suficiente para Paqui Meneghini. El DT quiere a otro volante más.

De acuerdo aLa Magia Azul, el entrenador insiste en Universidad de Chile con el fichaje de Matías Lugo. Este volante de 24 años estuvo en O’Higgins durante el 2025, donde fue dirigido por el propio Meneghini. En el Capo de Provincia tuvo un buen rendimiento.

El pase de Lugo pertenece a Argentinos Juniors y tras terminar su préstamo en Rancagua, debió regresar al equipo de La Paternal. En el Bicho no quieren otra cesión y quien quiera quedarse con el volante, tendrá que comprarlo. Los Celestes ya tiraron la toalla y no buscarán su fichaje.

Matías Lugo disputó 29 partidos con Paqui Meneghini en O’Higgins, alcanzando un muy buen rendimiento. Ahora su futuro está en el aire y la dirigencia de Universidad de Chile tendrá que decidir si va por el gran deseo de su entrenador.