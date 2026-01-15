Universidad de Chile se alista para recibir el fin de semana al último refuerzo del mercado de fichajes, una vez que arribe el país Juan Martín Lucero en un bombazo para la temporada 2026.

El ex Colo Colo se apunta para ser la gran figura de los azules de la mano del técnico Francisco Meneghini, con una delantera que se está armando desde cero una vez que se fueron todos.

Por lo mismo, muchos destacan el gran esfuerzo que hizo el Gato por venir a la U, dejando atrás un poderoso sueldo en el Fortaleza de Brasil, donde incluso Johnny Herrera se saca el sombre, compadre.

“Yo creo que habla muy bien de él, por las ganas que tuvo por llegar a la U. Más allá de los conflictos que haya tenido para salir obviamente, que siempre es difícil, pero rescindir un contrato de dos años… y en Brasil pagan bien”, comentó.

Juan Martín Lucero se ganó la aprobación de Johnny Herrera en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Johnny Herrera aplaude el esfuerzo de Lucero para venir a la U

Fue en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde Johnny Herrera analizó el fichaje de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile, donde lo aprueba completamente.

“Bien, es buen aporte. La U obviamente quedó coja cuando se fueron sus cuatro delanteros, Nicolás Guerra, Leandro Fernández, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, prácticamente toda la delantera del club, y creo que se refuerza bien”, detalló.

A diferencia de Octavio Rivero, a quien criticó por su llegada, con Lucero dejó de lado su pasado por el estadio Monumental, por lo que asegura que con el esfuerzo que hizo por venir sólo queda apoyarlo.

“Insisto, para mí Lucero es tremendo jugador y más allá de lo que haya pasado en Colo Colo doy vuelta la página, me quedo con lo que él dejó de ganar por venir a la U, que sacrificó hartas lucas por lo que entiendo, así que habla de las ganas que él quiere jugar en La U. Le deseo lo mejor nomás, y que le vaya bien y haga muchos goles”, finalizó.

