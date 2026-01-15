Universidad de Chile sufrió una importante baja en el mercado de fichajes para la temporada 2026, porque Matías Sepúlveda se despidió del club para firmar con Lanús en Argentina.

Pese a que los azules no querían la salida del lateral izquierdo que creo Gustavo Álvarez, el cuadro granate pagó la cláusula de salida, lo que aceleró su despedida en plena pretemporada.

Por lo mismo, fue el propio Tucu Sepúlveda quien quiso escribir un mensaje en sus redes sociales, para cerrar el ciclo con la camiseta bullanguera: “Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida”.

Matías Sepúlveda aprovechó al trampolín de la U. Foto: Javier Torres/Photosport

El Tucu Sepúlveda se despide para ir a Lanús

Matías Sepúlveda comenzó su despegue fuera del radar de Universidad de Chile, luego de firmar su contrato con Lanús de Argentina, por lo que mandó un mensaje de despedida.

“Quiero agradecer de corazón a la hinchada de Universidad de Chile, gracias por el cariño que siempre me brindaron, que siempre estuvo presente, alentando en las buenas y no tan buenas. Su apoyo, su pasión y su amor por estos colores se sienten dentro y fuera de la cancha”, comenzó escribiendo.

“A mis compañeros, cuerpo técnico, área medica y todos los funcionarios que son fundamental para que funcione el club ( coordinadores, ti@s de cocina, guardias, cancheros, utileros )”, precisó.

En ese sentido se mostró agradecido por lo vivido: “Universidad de Chile, gracias por la confianza, el respeto y la oportunidad de ser parte de este club tan grande”.

“Me voy con el orgullo de haberlo dado todo y con recuerdos que atesoraré para siempre. La U es y será siempre parte de mi vida. Gracias por tanto”, finalizó.

