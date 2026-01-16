Fue verdugo de Colo Colo, pasó por la UC y hoy celebra su cumpleaños dentro de la cárcel

Jonathan Fabbro hoy está cumpliendo 44 años. Y pese a que el mediocampista ofensivo jugó en Boca Juniors, River Plate, Atlético Mineiro, Universidad Católica, Cerro Porteño, entre otros, no puede celebrar su cumpleaños en ningún lugar que no sea la cárcel.

Tras un destacado paso por Paraguay y una breve etapa en River, Fabbro emigró al fútbol mexicano. En diciembre de 2017, la Interpol lo detuvo en ese país debido a una investigación de la justicia argentina por acusaciones de delitos sexuales.

En 2019, la justicia condenó al futbolista a 14 años de cárcel por abusar durante cinco años de su propia ahijada, quien era menor de edad. El Tribunal Oral en lo Criminal comprobó además que Fabbro maltrató a la menor, a quien atacó tanto en su automóvil como en la casa de su abuela.

Más tarde, en septiembre de 2022, la defensa apeló la sentencia y el tribunal amplió la pena a 16 años, por lo que permanecerá detenido hasta diciembre de 2033.

En la actualidad según comentó su abogado, Jonathan Fabbro pasa sus días en la cárcel estudiando y trabajando. La madre confirmó esto al medio TN, afirmando que ahora él está terminando el secundario y realiza cursos de jardinería. Así como que antes también trabajó en el área de administración dentro del penal.

El paso de Fabbro por Universidad Católica y el día que enfrentó a Colo Colo

Luego de jugar en Atlético Mineiro, Jonathan Fabbro llegó a Universidad Católica en un corto paso. Desde el 1 de agosto de 2006 hasta fin de ese año el nacionalizado paraguayo jugó solo dos partidos y se fue a Guaraní.

Jonathan Fabbro jugando por la Universidad Católica.Foto: CLAUDIO DIAZ/PHOTOSPORT.

En 2011 volvería a dar de que hablar en Chile y fue tras eliminar a Colo Colo de aquella edición de la Copa Libertadores. Precisamente jugando por Cerro Porteño disputó la última fecha de la fase de grupos ante el Cacique.

En el Estadio Monumental, los albos recibían al ‘Ciclón’ y solo bastaba un empate para avanzar de ronda. El objetivo lo estaban superando los dirigidos en ese entonces por Américo Gallego, ya que en 20 minutos ganaban 2 a 0 y la clasificación parecía sellada. Pero Jonathan Fabbro cambiaría la historia.

Antes del descanso de ese partido, el mediocampista descontó en el marcador. Una vez iniciado el segundo tiempo, Iván Piris igualó las cosas y fue nuevamente Fabbro que mediante un tiro libre en los descuentos selló la remontada y la eliminación de los albos del torneo continental.