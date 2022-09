Días complejos vive Jonathan Fabbro, ex volante de Universidad Católica y de la selección de Paraguay. Encerrado en la cárcel de Marcos Paz en Buenos Aires desde el 2019, acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en cinco hechos contra una sobrina y ahijada suya, se enteró que la justicia aumentó su pena de 14 a 16 años.

Su madre Martha Zabala conversó con Radio Digital XLFM de Argentina y detalló lo que está viviendo su hijo. "Dentro de todo lo malo, está bien. Está en un pabellón con 32 o 34 personas. Se levanta a las 9 de la mañana, va a trabajar, estudia", relató.

Luego agregó que "hizo de nuevo la primaria y ahora está haciendo la secundaria. Hace deporte, va al gimnasio. Hay días que sale a jugar a la pelota. Está entero, no le vas a ver ninguna arruga y siempre dándonos fuerzas".

También señaló que sigue en contacto con varios familiares. "Con sus sobrinos hace video llamadas. Y desde hace un tiempo está trabajando en la oficina donde están todos los jefes, como administrativo", manifestó.

Su pareja es la modelo Larissa Riquelme, quien sigue al lado del ex jugador pues cree en su inocencia. "Larissa va a envejecer al lado de Jonathan. Ella lo apoya a morir. Estuvo siempre presente en las cosas que dicen que pasaban, ¿cómo no lo va a defender? Te das cuenta que todo es mentira", afirmó la madre de Fabbro.

De hecho ella asegura que su otro hijo, Darío Fabbro, es el culpable de todo lo que está pasando. "Mi familia de México, de Córdoba, de Mar del Plata, todos dejaron de hablarle a Darío. Todos le creen a Jonathan", aseguró, indicando que lo denunció por envidia.

"Le envidiaba las chicas con la que salía, la ropa que se ponía, la suerte de viajar por el mundo. Él quería esa vida para sí mismo y no la tuvo", asegurando que además engañó a toda la familia.

"Un juez llegó a decir que lo defendíamos por el pasar económico. Yo me quedé sin casa porque Darío me hizo venderla, se compró una y la puso a su nombre. Es un sinvergüenza, un estafador que estafó a su propia madre", señaló antes de agregar que "Darío le manejaba todos los bienes a Jonathan que hoy no tiene nada a su nombre. Lo voy a seguir, estoy investigando la vida que lleva. Lleva una vida de millonario cuando no tenía para darle de comer a sus hijos".