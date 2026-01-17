Mateo Guerra estuvo a préstamo en la UC durante dos temporadas. Tanto en 2023 como 2024, el zurdo defensor central de 21 años estuvo en las categorías finales del fútbol formativo en Universidad Católica. Llegó a ser capitán. Pero finalmente los Cruzados no activaron su opción de compra.

A raíz de eso, Guerra volvió al equipo Sub 21 de San Luis de Quillota, donde fue ascendido al primer equipo antes de ser enviado a préstamo a Deportes Limache. Jugó por el Tomate Mecánico la temporada 2025 en la élite del fútbol chileno: sumó cinco partidos y computó 360 minutos.

En una entrevista con RedGol, Mateo Guerra hizo un repaso de su experiencia en San Carlos de Apoquindo. “Me quedé con esa espinita de debutar en la UC y voy a trabajar para que ese sueño esté un poquito más cerca. Es un club gigante”, reconoció el zaguero, que también puede jugar de volante central o lateral izquierdo.

Mateo Guerra se saca el sombrero por el trabajo que hace Universidad Católica en la formación. (Cedida).

De hecho, como carrilero fue que sumó minutos en Limache. “La gente que está adentro lo hace gigante por cómo trabajan, por cómo te educan. Católica tiene de todo para que un jugador se desempeñe de la mejor manera. Es un club modelo para todos los equipos que están más abajo lo pueden mirar para que el fútbol chileno crezca“, expresó Guerra.

ver también Fue capitán en la UC y lo dirige Humberto Suazo en San Luis: la historia de Mateo Guerra

Mateo Guerra revive con cariño su paso por la UC: “A los seis meses fui capitán”

Mateo Guerra sabe que haber pasado por la UC le hizo mejor a su carrera. Espera demostrarlo con los Canarios, que deben mejorar lo hecho en 2025. “Me tocó terminar mi parte de formación en Católica, dos años hermosos. Fui capitán, a los seis meses ya era capitán“, contó.

Publicidad

Publicidad

“Es un club gigante, por cómo se maneja y la gente que está allá adentro. En San Luis espero demostrar todo lo aprendido en la Católica“, se juramentó Guerra, quien por estos días suma rodaje de preparación bajo la tutela de Humberto Suazo en San Luis de Quillota.

Mateo Guerra en acción por la UC. (Foto: Cedida).

Allí estará con otro ex cruzado: Nicolás Peranic, quien se sumó como golero a los Canarios tras haber estado una campaña en Deportes Limache. Sergio Vergara, Daniel Monardes, Ignacio Meza, Luis Muñoz y Vicente Durán también figuran como incorporaciones del cuadro sanluisino, donde Mateo Guerra espera poder mostrar todo lo que adquirió a su potencial su estadía en Católica. Y los mexicanos Gael Acosta y Guillermo Madrigal.

Publicidad

Publicidad

ver también “Es un gran amigo”: refuerzo mexicano de San Luis llenó de flores a Chupete Suazo

Así quedó la Católica en la tabla de la Liga de Primera 2025

Universidad Católica terminó en el 2° lugar la Liga de Primera 2025 y ganó así el boleto Chile 2 directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así quedó San Luis de Quillota en la tabla de la Primera B 2025

San Luis de Quillota quedó fuera de la Liguilla de Ascenso en la Primera B 2025. Por poco, pero sin posibilidades de la promoción.

Publicidad