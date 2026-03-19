“Irán es bienvenido al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”. Con esas palabras, Donald Trump advirtió al seleccionado iraní por el conflicto bélico entre ambos países rumbo al torneo planetario.

Pero el Mundial 2026 es una fiesta del fútbol y pese a los rumores de que no participarían, el país del Medio Oriente avisó su decisión. Con desafiante mensaje al Presidente de EE.UU., en Irán alzaron la voz.

“Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo”, aseguró Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica en Irán (FFIRI).

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

El plan para que Irán juegue en otra sede el Mundial 2026

En las últimas jornadas se abrió la opción de que Irán dispute en México sus partidos del Mundial 2026 y no en Estados Unidos. Eso, debido al conflicto bélico entre ambas naciones, el cual sigue escalando en Medio Oriente.

Publicidad

Publicidad

“México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA“, aseguró la presidenta azteca, presidenta Claudia Sheinbaum .

Ahora la última palabra la tiene el organismo que mandate Gianni Infantino, en conjunto con los líderes de EE.UU. y del Propio Irán. Donald Trump fue claro en que no quiere a dicho país en el Mundial que tendrá sus duelos en esas tierras.

Por ahora, Irán tiene programados sus duelos en Los Ángeles y Seattle. El equipo comparte un complicado grupo en lo futbolístico con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

Publicidad

Publicidad

En síntesis: