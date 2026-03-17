Si bien la nómina de la Selección Chilena no dejó grandes sorpresas, sí hay quienes piensan que hay importantes ausencias. Un ejemplo de ello está en el arco, donde Omar Carabalí es el gran desaparecido de la lista.

El meta de O’Higgins viene de ser figura en la Copa Libertadores. De hecho, fue trascendental en la eliminación de Bahía, donde Carabalí atajó el último penal para que el Capo de Provincia se clasificara.

Pero, no fue considerado por Nicolás Córdova. El DT de la Selección Chilena prefirió llamar, como suele hacerlo, a un juvenil. En este caso, eligió a Sebastián Mella de Huachipato.

ver también Carabalí, Castro, una figura de Colo Colo y más: los grandes ausentes “locales” en la nómina de Córdova

Si Córdova va a Melipilla…

Así reza el antiguo dicho: el que va a Melipilla, pierde su silla. Es lo que le podría pasar a Nicolás Córdova, pues al no contar con Omar Carabalí, otra selección puede venir a llevárselo en su lugar.

Hay que recordar que Omar Carabalí es nacionalizado chileno, pero también tiene nacionalidad ecuatoriana. Es por eso que, tal como aseguró Marco Antonio Escobar en DSports, desde la mitad del mundo lo están sondeando.

“Lo están siguiendo desde la Selección de Ecuador y es uno de los porteros alternativos para el Mundial 2026. No es considerado como titular, pero podría ser el segundo o tercer arquero que va con la Tri”, señaló el periodista.

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Carabalí brilla en O’Higgins | Photosport

Cabe destacar que Omar Carabalí participó de la Selección Chilena Sub-23, en el Preolímpico de Colombia 2020. En la adulta, fue nominado, pero no ingresó. Estuvo a nada de hacerlo en el duelo ante Colombia, por la segunda fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022, cuando Brayan Cortés estuvo cerca de salir por una lesión.

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En resumen…

El arquero Omar Carabalí fue excluido de la nómina de Nicolás Córdova para la selección.

La Selección de Ecuador sondea al portero de O’Higgins como alternativa para el Mundial 2026.

El seleccionador chileno optó por citar al juvenil Sebastián Mella en lugar del guardameta nacionalizado.

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