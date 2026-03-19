Hace casi un mes que Huachipato fue eliminado de la Copa Libertadores a manos de Carabobo, pero los acereros vuelven a preocuparse por lo sucedido en la llave de la fase preliminar de la competencia.

Y es que en la vuelta, disputada en Talcahuano, hubo cánticos xenófobos por parte de la hinchada local que no pasaron desapercibidos por la Conmebol. De hecho, se abrió un expendiente disciplinario que terminaría en un castigo.

La Conmebol informó que Huachipato faltó al artículo 15.2 del Código Disciplinario, el que se refiere a actos de discriminación. En el caso de los acereros, un video delata a un hincha cantando “el veneco tiene hambre” a los jugadores de Carabobo. Y, por eso, la multa no es menor.

“Cualquier Asociación Miembro o club cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen, discapacidad, posicionamiento político o ideología, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o por cualquier otro estatus o razón será sancionado con una multa de al menos CIEN MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 100.000)“, lee el Código Disciplinario de la Conmebol.

Conmebol abrió un expendente contra Huachipato | Photosport

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Conmebol abre expediente disciplinario contra Huachipato

Además, el expediente considera una infracción al Código 12 del Código Disciplinario de la Conmebol por lanzamiento de objetos y otra al Reglamento de Seguridad por el ingreso de juegos de pirotecnia al estadio.

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Por último, se considera otra falta al artículo 4.2.9 del Manual de Clubes de la Copa Libertadores, donde tiene que ver el estado y uso de los marcadores y pantallas gigantes durante los duelos de la competencia.