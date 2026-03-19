En la previa al sorteo de la Copa Sudamericana, que se realiza este jueves en Luque, la Conmebol comenzó a pasar lista y mediante su Unidad Disciplinaria comenzó a abrir expedientes por doquier a equipos del continente.

En el informe que entrega el organismo destaca tres sumarios para equipos de Libertadores y otros 18 de este certamen continental, entre estos últimos tres clubes nacionales: Audax Italiano, Cobresal y Universidad de Chile. El único que salvó fue Palestino.

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Conmebol abre expedientes en contra de equipos chilenos

La entidad hizo oficial lo que se temía en el caso del “Romántico Viajero”, cuyos futbolistas no conversaron con la señal oficial de TV, lo que se considera una falta al Artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Sudamericana, lo que traerá una multa económica.

En el caso de la U, Conmebol les sancionará con una multa económica, cuyo monto máximo a cancelar es de US$5 mil dólares ($4,5 millones de pesos chilenos). Y les advierte que en caso de repetirse esta infracción, el pago aumentará a los US$8 mil dólares ($7,3 millones).

Mientras que del otro juego de chilenos en Sudamericana, tanto Cobresal como Audax serán castigados. Los itálicos, por “violación al Manual de Clubes y Reglamento de Seguridad (Art. 26 literal m)”, debido al ingreso no autorizado de personas tras el final del juego en Calama.

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Quien arriesga un castigo mayor es el cuadro de El Salvador, pues la Conmebol considera que cometió “infracciones al Manual de Clubes, Reglamento de Seguridad (Art. 20) y Código Disciplinario (Art. 11.2)”, lo anterior a raíz del corte de luz que retrasó el inicio del lance, entre otras fallas.

En síntesis

Universidad de Chile enfrenta multa de US$5.000 por incumplir el Manual de Clubes de Conmebol.

enfrenta multa de por incumplir el Manual de Clubes de Conmebol. Audax Italiano es investigado por el ingreso no autorizado de personas en Calama.

es investigado por el de personas en Calama. Cobresal arriesga sanción por un corte de luz que retrasó su encuentro deportivo.

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