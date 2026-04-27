Gustavo Huerta vive una situación crítica en Cobresal. Los mineros suman siete derrotas consecutivas en la Liga de Primera, situación que los tiene al borde del descenso en la tabla de posiciones.

Este domingo, los legionarios sufrieron una importante caída contra Everton en Viña del Mar. Quedaron con 10 puntos en el 14° lugar de la tabla. Esas mismas unidades tiene U. La Calera y solo dos menos tiene Deportes Concepción, equipos que hoy están descendiendo.

¿Es momento de salir? El DT le respondió a TNT Sports: “No está en mi mente salir arrancando ahora, no sé donde salió eso. Hemos tenido conversaciones con la directiva para mejorar todo lo que viene, sobretodo para la segunda rueda, con incorporación de jugadores, con apoyo psicológico“.

“Tengo un apoyo que en otro club no hubiese tenido, por todo lo que significa Cobresal para mí, por lo que mi convicción es seguir y no abandonar en este tiempo. Si hay algo que no tenga mejoría, se conversará”, declaró.

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“¿Arrancarme así?”: Gustavo Huerta responde por su futuro en Cobresal

“Arrancarme así, en estas circunstancias, no. A no ser que al término de la primera rueda, si esto sigue así, sin mejoría, vamos a conversar con la directiva. Pero yo, de tomar una decisión en ese aspecto, menos en este momento“, aclaró Gustavo Huerta en Cobresal.

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El DT explicó que confía en sus jugadores. “Uno ve cómo trabajan. Con los años que uno lleva en el fútbol, sabe y se da cuenta cuando las respuestas no están en el día a día o que los jugadores, como se dice vulgarmente, no dan todo para que se vaya el técnico. Eso yo no lo percibo“.

“Hay un gran esfuerzo en el día a día, hay una gran entrega y disposición. Estamos fallando en momentos clave, que no nos ha permitido tener mejores resultados”, concluyó el entrenador.