Tabla actualizada: Everton lo da vuelta y hunde a Cobresal en la Liga de Primera

Everton de Viña del Mar vuelve a los triunfos en la Liga de Primera. El elenco de Walter Ribonetto superó a Cobresal y ahora sale del fondo de la tabla para soñar con copas internacionales.

El duelo en el Estadio Sausalito comenzó a favor de la visita. A los 12 minutos Steffan Pino puso el primero para el elenco de Gustavo Huerta. Sin embargo, en una ráfaga los ruleteros lograron dar vuelta el marcador.

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Primero Nicolás Baeza al 21’ puso la igualdad para los locales. Luego vino el golazo de Cristian Palacios en el 33’. Tanto que no estuvo ajeno a polémica ya que en primer instancia Héctor Jona lo había anulado por posición de adelanto. Pero el llamado del VAR permitió la correción y el 2-1 para Everton.

En el complemento, Cobresal buscó por todos los medios la remontada. El cuadro del norte mostró un alza en su nivel pero terminó estrellándose con la muralla en el arco: Ignacio González. El portero se mantuvo imbatible y volvió a ser figura bajo los tres palos.

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Y como reza el dicho: lo que no se hace en un arco, se paga en el otro. Lo que se confirmó en el 78’ con el penal a Nicolás Montiel. El trasandino fue derribado en el área y en primera instancia Jona no cobró la falta. Pero nuevamente el VAR tuvo que llamar al pito central para revertir el cobro. Lo que finalmente concretó Alan Medina para cerrar el 3-1 para los locales.

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Medina puso el 3-1 y selló el triunfo de Everton sobre Cobresal

Triunfo que celebrado el doble por Everton ya que además de trepar en la tabla, significó el fin de la mala racha. Es que desde marzo que no sabían de triunfos y ahora se acercan a la parte alta de la tabla.

Everton trepa en la tabla y Cobresal peligra con el descenso

Con este triunfo, Everton ahora queda en la novena posición con 15 unidades, a dos de zona de Copa Sudamericana. El próximo desafío de los ruleteros será el 2 de mayo cuando por la Copa de la Liga reciba a Palestino. Luego, por el mismo torneo, el 10/5 será visitante ante O’Higgins. Tras ello, el 17 de mayo vuelve a jugar por la Liga de Primera y será de visitante ante Deportes Concepción.

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Así quedó la tabla de la Liga de Primera con el triunfo de Everton sobre Cobresal.

Por su parte Cobresal termina la fecha 11 con 10 unidades y por diferencia de gol no ingresa en la zona de descenso. Los mineros vuelven a jugar frente a Ñublense el 2 de mayo por la Copa de la Liga. Luego el 9/5 será local contra Universidad de Concepción. Posteriormente el 17 de mayo retorna a la Liga de Primera y deberá ser local ante Universidad de Chile.