Fue un paso para el olvido por Colo Colo. Juan Carlos Gaete no convenció en su estadía en Macul y todo se habría debido a un bullado caso de bullying. Si bien luego se negó, quedó la duda sobre la realidad de los hechos. Algunos dicen que todo se debería al apodo de “Nelson Mauri”.

Tan sólo alcanzó a jugar seis encuentros por Colo Colo. Luego, su carrera dio un giro hacia equipos de regiones, como Deportes Copiapó o San Luis de Quillota. Sin embargo, fue en Cobresal donde Gaete volvió a demostrar su impecabilidad como jugador.

El delantero no pudo tener tanta regularidad temporada 2025 en el cuadro minero, debido al esquema usado por Cobresal. La falta de extremos y la preferencia por delanteros netos le valieron sentarse varias veces en la banca. Hasta que llegó un nuevo desafío.

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Gaete en un fútbol exótico

En 2026, un nuevo desafío se apareció en el horizonte de Juan Carlos Gaete. El delantero decidió tomar las maletas y aventurarse en un fútbol que podría considerarse exótico. Hablamos de la Primera División de Costa Rica.

Juan Carlos Gaete decidió fichar por el Cartaginés, quinto equipo con más cantidad de torneos nacionales en aquel país. Allí se puso al servicio del DT guatemalteco, Amarani Villatoro, quien ya ha empezado a sacarle buen rendimiento.

De hecho, todo ha marchado bien para el elenco blanquiazul. Actualmente, el Cartaginés se encuentra clasificado a los playoff del Clausura 2026, tras derrotar en el último partido a Guadalupe, por 5-0.

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Justamente, en ese último partido, Juan Carlos Gaete marcó su segundo tanto consecutivo en el Cartaginés. El chileno puso el 3-0 parcial y, de esta forma, comienza a transformarse en una de las figuras del elenco costarricense.

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En resumen…

Juan Carlos Gaete fichó por el Cartaginés de la Primera División de Costa Rica en 2026.

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El delantero chileno anotó su segundo gol consecutivo en la victoria 5-0 ante Guadalupe.

Cartaginés clasificó a los playoff del Clausura 2026 bajo el mando de Amarini Villatoro.