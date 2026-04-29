Poco a poco se acerca el vamos para el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, donde justo es el último país quien se encontró con un invitado de piedra.

En medio de polémicas por los cambios en el transporte público en las principales ciudades, ahora hay una inquietud que enciende una alerta en las autoridades mexicanas.

Esto, porque reportan que aumentará la posibilidad de lluvias, con esto la posibilidad de inundaciones que afecten a las ciudades por los trabajos que todavía se estarán realizando.

Accede a nuestra tabla comparativa de cuotas mundial para optimizar tus jugadas en los sitios autorizados.

Cinco partidos se jugarán en el Azteca y podrían ser bajo la lluvia. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

ver también Jorge Kike Acuña se la juega por completo con un popular negocio: “Estoy con una tienda Panini”

El aumento de las lluvias preocupa a las autoridades por inundaciones

El 11 de junio está programado el inicio del Mundial 2026, donde, por ejemplo, en Ciudad de México ya están alertados por la lluvia que caerá en grandes proporciones en los meses de mayo y junio.

Publicidad

Publicidad

Fue la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quienes explicaron que se debe al fenómeno climático con el arribo de El Niño, que dará intensas lluvias lo que preocupa a las autoridades.

Por lo mismo, más allá de los arreglos y mejoras en infraestructura, temen por las inundaciones que se puedan generar fuera de los estadios, lo que traería inconvenientes con los hinchas.

Cinco son los partidos que se realizarán en el renovado estadio Azteca (Banorte), donde también está la inauguración del mundial con el conjunto local ante Sudáfrica.

Publicidad