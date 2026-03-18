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Diego Vallejos sorprende y ficha por este club para este 2026: “Representa goles y jerarquía”

El jugador se encontraba definiendo su futuro y ya se reveló la camiseta que defenderá durante este 2026.

Por Andrea Petersen

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El ex UC encontró nuevo club para esta temporada.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl ex UC encontró nuevo club para esta temporada.

El mercado de fichajes sigue en movimiento y, con ello, se reveló que el ex Universidad Católica, Diego Vallejos, quien disputó la final por el ascenso junto a Comunal Cabrero, definió su futuro y tiene nuevo club para esta temporada.

El delantero disputará se queda en Segunda División y se suma a Deportes Linares, equipo con el que ya jugó la última temporada y buscará nuevamente el ascenso a Primera B.

El regreso de Diego Vallejos a Linares

La noticia fue revelada por el medio “Fanáticos del Depo”. “La noticia que todos los fanáticos albirrojos estaban esperando finalmente se confirmó.

“El ídolo de la hinchada y segundo máximo goleador en la historia de Deportes Linares llega a acuerdo para volver a vestir la camiseta albirroja durante la temporada 2026”.

Añadiendo que “Luego de intensas semanas de negociaciones, el histórico delantero, conocido como el “Expreso de Colbún”, continua en el club de sus amores para reforzar la ofensiva del Depo y aportar toda su experiencia dentro y fuera de la cancha“, señalaron.

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En la publicación también agregan que su regreso “no solo representa goles y jerarquía”, añadiendo que “también significa liderazgo y sentido de pertenencia para un plantel que buscará pelear con todo el ansiado ascenso”.

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“El capitán eterno llega con la misión de transmitir a los nuevos jugadores lo que realmente significa defender los colores albirrojos: historia, esfuerzo y lucha, valores que han marcado los más de 70 años de vida del club”, puntualizan.

La carrera de Diego Vallejos

El jugador de 36 años comenzó su carrera en Deportes Linares, pasando luego por clubes como Universidad Católica, Audax Italiano, Curicó Unido, Coquimbo Unido, Independiente de Cauquenes, Santiago Wanderers y Palestino.

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El 2023 regresó nuevamente a Deportes Linares quedando libre el 2025, por lo que jugó la final del ascenso 2025 con Comunal Cabrero donde enfrentó a Lota Schwager.

En síntesis:

  • El delantero Diego Vallejos confirmó su regreso a Deportes Linares para la temporada 2026.
  • El atacante de 36 años es el segundo máximo goleador histórico del club albirrojo.
  • Vallejos jugó previamente en Universidad Católica, Audax Italiano, Curicó Unido y Santiago Wanderers.
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