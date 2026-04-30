U Católica se anotó otro triunfazo internacional como visita. Los cruzados derrotaron a Barcelona de Ecuador, en un impecable partido jugado en Guayaquil, con resultado de 2-1.

Pero el duelo de Copa Libertadores tuvo emoción desde el inicio, ya que a los 22 minutos los franjeados ganaban por 2-0. Fue ahí que llegó la clásica pausa de rehidratación que expuso el caos en el equipo local.

En este caso, Darío Benedetto estalló contra sus compañeros en Guayaquil, con un reto que dio la vuelta en redes sociales. El ex Boca Juniors se robó el momento del DT y le tiró las orejas a todos por el resultado en medio del primer tiempo.

Video: así dejó U Católica a los locales

Darío Benedetto agarró a garabato limpio a todo Barcelona de Ecuador por ir perdiendo 2-0 en 22 minutos jugando de local. En viral registro, U Católica dejó la grande en el elenco de Guayaquil.

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“La concha puta de sus madres, así no eh, así no. Las ganas tienen que estar muchachos, ¿qué pasa?” recriminó el delantero argentino que sonó en O’Higgins a principio de año.

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Eso sí, su reto poco serviría, ya que solo sobre el final el elenco ecuatoriano pudo reaccionar y anotar un gol. Con tanto de Milton Celiz, a los 79 minutos, los amarillos descontaron para el 2-1 final.

Con ese resultado, Barcelona se hunde en el fondo de la tabla, sin unidades. Por su parte, U Católica, Barcelona y Cruzeiro tienen seis puntos, aunque los argentinos son líderes del grupo por diferencia de goles.

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