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Copa Libertadores

La molestia de Daniel Garnero pese al triunfo de U. Católica: “No aprovechamos”

En conferencia de prensa, Daniel Garnero abordó el lado negativo del triunfo de U. Católica contra Barcelona en Copa Libertadores.

Por Javiera García L.

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Esto dijo Daniel Garnero tras el triunfo de U. Católica
© PhotosportEsto dijo Daniel Garnero tras el triunfo de U. Católica

U. Católica dio un nuevo golpe como visitante y se mete en la pelea por la clasificación en la Copa Libertadores. Este miércoles, los cruzados superaron a Barcelona de Guayaquil en un exigente partido.

La Franja tuvo un primer tiempo muy eficiente con goles de Fernando Zampedri (17′) y Clemente Montes (22′) para la ventaja. La segunda parte casi se complica, pero los cruzados sostuvieron el triunfo y se quedaron con un 2-1.

En conferencia de prensa, Daniel Garnero analizó el partido y no pudo evitar mostrar su molestia por cómo sufrió U. Católica en la última parte del encuentro.

(Me molesté) Porque no aprovechamos las recuperaciones, había muchos espacios. Sobre todo cuando juegas de visitante, los partidos se dan totalmente diferentes a como se nos dio”, declaró el DT.

Daniel Garnero explicó su molestia en U. Católica | Photosport

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“Me daba intranquilidad”: Daniel Garnero explica su molestia pese al triunfo de U. Católica

Desaprovechamos algunas posibilidades y eso me daba intranquilidad. Yo creía que era un momento muy propicio para aumentar la diferencia”, explicó Daniel Garnero después del partido.

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Con el triunfo, U. Católica escaló hasta la punta de la tabla de posiciones del Grupo D. Los cruzados tienen los mismos puntos (seis) que Boca Juniors y Cruzeiro, y se ilusionan con avanzar de fase en Copa Libertadores.

El próximo partido por la competencia internacional será el miércoles 6 de mayo, donde volverá al Claro Arena y recibirá a Cruzeiro a las 22:00 horas.

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