Y volvió a convertir. El delantero Fernando Zampedri se reencontró con los goles por Copa Libertadores al abrir la cuenta en el valioso triunfo de Universidad Católica como visita ante Barcelona de Guayaquil, que los deja líderes del Grupo D.

El “Toro” de Chajarí volvió a convertir por el máximo certamen continental después de cuatro años. La última vez que anotó en este torneo fue el 4 de mayo del 2022, en el empate de Los Cruzados por 1-1 ante Sporting Cristal en Perú.

La conquista de Zampedri le permite no sólo aumentar su registro como máximo goleador histórico de Católica con 154 tantos. Ahora, le permite acrecentar sus números en el ámbito internacional, donde acecha a una leyenda cruzada como Alberto Federico Acosta.

ver también Zampedri y el innecesario sufrimiento final de Católica en Ecuador: “Hay que corregirlo”

Zampedri va a la caza de récord copero del “Beto” Acosta

El argentino nacionalizado chileno llegó con su conquista a Barcelona a los 16 goles en competencias Conmebol con la camiseta de “La Franja”, en total son nueve por Libertadores y siete en Sudamericana. Afirmándose en el segundo puesto histórico.

Según detalla el estadístico Luis Antonio Reyes, Zampedri está a tres goles de alcanzar la marca del “Beto” Acosta, que durante sus dos etapas con Católica, entre 1994-95 y 1997 convirtió 19 veces entre el máximo torneo continental y la Copa Mercosur.

El “Toro” ya dejó atrás a nombres legendarios de esta institución como Jorge “Polo” Quinteros, Juan Carlos “Nene” Sarnari, Néstor Isella y Milovan Mirosevic, con 12 goles cada uno. Más lejos quedó Alberto Fouillioux con 10.

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En síntesis

Fernando Zampedri anotó ante Barcelona de Guayaquil situando a Católica líder del Grupo D.

anotó ante Barcelona de Guayaquil situando a Católica líder del Grupo D. 154 goles suma el delantero como máximo artillero histórico de la Universidad Católica.

suma el delantero como máximo artillero histórico de la Universidad Católica. 16 tantos Conmebol registra Zampedri, quedando a tres del récord de Alberto Acosta.

¿Cuándo juega la UC?

Por la cuarta fecha del Grupo B en Copa de la Liga, el equipo de Daniel Garnero visitará a Universidad de Concepción en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de esta ciudad, el domingo 3 de mayo desde las 12:30 horas.

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