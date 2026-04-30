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Copa Libertadores

Polémico DT de Barcelona de Ecuador recuerda a Octavio Rivero y valora a la UC: “Cuando tienes una inversión mayor, debes ir por una hazaña”

El venezolano César Farías defendió a su equipo tras la caída ante Universidad Católica que los dejó con 0 puntos en tres fechas: habló del poderío económico de los Cruzados y recordó a un refuerzo que llegó este año a Universidad de Chile. ¡Así no más!

Por Jorge Rubio

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César Farías dejó varias frases interesantes.
© Marcelo Endelli/Getty Images.César Farías dejó varias frases interesantes.

Barcelona de Ecuador continúa sin puntos en el Grupo D de la Copa Libertadores, donde la UC visitó Guayaquil y celebró un triunfazo. El equipo adiestrado por Daniel Garnero se impuso por 2-1 y alcanzó la punta de su zona, mientras que el equipo adiestrado por César Farías quedó complicadísimo.

Fue un tanto de Fernando Zampedri y otro de Clemente Montes, quien había asistido al Toro en la apertura de la cuenta. “Las derrotas son presente. Cualquier análisis queda siempre del lado de quien lo ve con un criterio negativo. Obviamente fue negativo y los resultados de esta fase lo han sido”, dijo el DT venezolano.

“Jugamos tal vez nuestros peores primeros minutos del semestre, no entramos en juego. Se nos va una pelota, que terminamos sacándola. Se va larga en el control y viene la progresión rápida de ellos. Hacen el gol, nos agarran. Entramos en un letargo que nos hace recibir otro gol en el córner”, dijo el ex seleccionador de Venezuela sobre la ráfaga de los Cruzados.

Clemente Montes y Fernando Zampedri celebran el 1-0 de la UC. (Adrian Nuques/API/Photosport).

Clemente Montes y Fernando Zampedri celebran el 1-0 de la UC. (Adrian Nuques/API/Photosport).

Y prosiguió. “Dos cabezazos donde perdimos la marca, habíamos trabajado mucho para eso. Vino el minuto de hidratación y a pesar de la presión, empezamos a jugar en el campo rival. Ellos obviamente cuidaron su resultado, pero nosotros entendimos que no es como estás diciendo tú. Podemos perder, ser malos o lo que quieras”, lanzó César Farías.

El ex entrenador de The Strongest de Bolivia y Xolos de Tijuana en México defendió a sus pupilos. “Un equipo que tiene el 65 por ciento de la posesión no puede ser desordenado. Entiendo el malestar de los hinchas, pero no creo que sean puras ganas para lograr eso. Es consuelo de tontos, pero lo que yo digo es que no fue así”, apuntó Farías.

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César Farías defiende a Barcelona de Ecuador tras la derrota vs la UC

Barcelona de Ecuador quedó muy a mal traer en sus aspiraciones por pasar de ronda en la Copa Libertadores y la UC le dio otro golpe que conspira contra aquel objetivo. “No hemos tenido días libres desde que fuimos a Quito”, expuso César Farías. Se refería al 3 de abril, cuando el cuadro amarillo venció a Liga Deportiva Universitaria por 2-0.

Desde entonces, el plantel sumó siete partidos. “Nos tocó juega, juega, juega. Somos un equipo nuevo que ha afrontado todas las circunstancias y ha podido cumplirle fielmente al equipo. Lamentablemente no se han dado los resultados en la copa. Te descuidas un poco como hoy y pierdes”, aseguró Farías.

Así se retiró de la cancha el Barcelona de Ecuador. (Cesar Munoz/API/Photosport).

Así se retiró de la cancha el Barcelona de Ecuador. (Cesar Munoz/API/Photosport).

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Eso no tiene justificación. Pero no es desorden. Afrontamos esta seguidilla de partidos y la asumimos. Carecemos en ataque, el equipo no tiene varios goles del año pasado. Porque consiguió algún destino mejor o no llegaron a acuerdo. Terminamos jugando con tres juveniles en ataque”, aseveró el estratego venezolano.

Una de esas salidas fue la del uruguayo Octavio Rivero, quien fichó en Universidad de Chile y apenas ha podido jugar dos encuentros. Hoy en día, el charrúa se recupera de una cirugía en la rodilla. ¿Otros que se fueron? Bruno Caicedo emigró al Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer. Y Janner Corozo pasó a LDU de Quito.

Octavio Rivero en acción por la Copa Libertadores ante River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Octavio Rivero en acción por la Copa Libertadores ante River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

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“Es un reflejo eso. Cuando tienes una inversión mayor al frente, debes ir por una hazaña como hicimos antes. Pero pensar que hay desorden porque no se trabaja correctamente en los pocos espacios, yo difiero”, sentenció César Farías, quien ahora debe cambiar el chip al torneo local: este 2 de mayo, Barcelona recibirá al Manta a las 20 horas.

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